Ultim’ora Napoli, svolta per Buongiorno: è appena arrivata la notizia che cambia tutto!

Importanti novità circa la trattativa che dovrebbe portare Alessandro Buongiorno dal Torino al Napoli, cosa sta succedendo.

AGGIORNAMENTO ORE 22:10 – Risolti gli ultimi problemi per l’acquisto da parte del Napoli di Alessandro Buongiorno. Come detto, i piccoli problemi nati nelle ultime ore hanno fatto slittare le visite mediche e la conseguente firma sul contratto. Tutti i problemi sono comunque stati superati e – come riferito poco fa dal giornalista Fabrizio Romano su X – Buongiorno si può virtualmente ritenere un nuovo calciatore del Napoli. Di seguito tutti i dettagli:

“Alessandro Buongiorno al Napoli, ci siamo! L’affare è stato concluso dopo l’accordo finale di stasera. Contratto quinquennale fino a giugno 2029 con clausola rescissoria del valore di € 70m a partire da luglio 2027. Giovedì visita medica e contratto”.

ORE 21:15 – Il Napoli sta lavorando in maniera assidua per accontentare tutte le richieste di calciomercato del nuovo allenatore, Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis sa bene di non poter ripetere gli errori della scorsa stagione, conclusa con il decimo posto in campionato. Servirà intervenire pesantemente sul mercato, ascoltando le richieste del tecnico.

Una di queste, anzi, probabilmente la prima in assoluto, è quella di rinforzare la difesa con l’acquisto di Alessandro Buongiorno. L’accordo è stato ormai definito da giorni, mancano solo pochi dettagli che stanno facendo rallentare la chiusura dell’affare. Tant’è che per la giornata di domani erano previste le visite mediche del centrale a Villa Stuart a Roma, ma probabilmente bisognerà attendere ancora un giorno.

Ultim’ora, slittano le visite mediche di Buongiorno con il Napoli

A riferirlo è il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, che ne ha spiegati i motivi nel corso di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato:

“In questo momento le parti stanno ancora dialogando, c’è ancora qualcosina da sistemare, si sa che i contratti del Napoli sono molto strutturati e c’è sempre qualcosa da andare a sistemare. Nessun allarme, ma c’è la possibilità che le visite mediche possano slittare di un giorno“.

Dunque ci sono ancora pochi dettagli da sistemare affinché Alessandro Buongiorno riceva il via libera per sottoporsi alle visite mediche e successivamente firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Come detto, con il Torino la trattativa è stata praticamente definita con De Laurentiis che pagherà al collega Urbano Cairo circa 37-38 milioni di euro, bonus inclusi. Nel contratto del giocatore ci sarà anche una clausola rescissoria da 70 milioni di euro che avrà validità a partire dal 2027.

Il mercato del Napoli, comunque, non si fermerà. Per la difesa non si esclude la possibilità di chiudere un terzo acquisto dopo quello già definito di Rafa Marin dal Real Madrid. L’obiettivo primario resta Mario Hermoso, rimasto svincolato dopo il termine del contratto con l’Atletico Madrid. Con l’entourage dello spagnolo non c’è ancora accordo sulle cifre del contratto, dunque si continuerà a trattare, pur consapevoli che sul giocatore ci sono anche altri club.

Hermoso non sarebbe comunque l’unico nome sulla lista del d.s. Manna, che sta comunque visionando altri profili mancini per il ruolo di braccetto mancino della difesa a tre di Conte. Jakub Kiwior dell’Arsenal potrebbe essere un’opportunità da cogliere dopo che i Gunners formalizzeranno l’acquisto di Riccardo Calafori dal Bologna. Così come non si può escludere la pista Radu Dragusin qualora il Tottenham decidesse di metterlo sul mercato. Il Napoli resta vigile e per ora attende.