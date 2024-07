Kvaratskhelia, prosegue il braccio di ferro con il Napoli: la decisione del club è chiara!

Proseguono i contatti tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli. Le ultimissime sul futuro del calciatore azzurro.

Sono giorni importanti per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore del Napoli è reduce da un buon Europeo con la sua Georgia, terminato però a causa della sconfitta contro lo Spagna agli ottavi di finale. Una volta terminata la competizione, il classe 2001 ha deciso di concedersi un periodo di vacanze per ricaricarsi in vista dei nuovi impegni. Gli ultimi giorni, però, non sono stati molto “tranquilli” per il calciatore. Infatti, quest’ultimo assieme al proprio entourage sta discutendo il possibile rinnovo con il club partenopeo che però risulterebbe essere sempre più “complesso”.

La volontà di lasciare il club azzurro ha scosso l’intero ambiente, motivo per il quale il club si è adoperato subito affinché l’allarme rientrasse nel minor tempo possibile. La possibile partenza di Khvicha Kvaratskhelia non rientra al momento nei piani della dirigenza, la quale non vuole assolutamente concedere un “dispiacere” ad Antonio Conte. Non a caso, il tecnico ha già ribadito l’importanza del georgiano nello scacchiere che nascerà alla Corte del Vesuvio. A tal proposito, però, sono emersi dettagli importanti circa il futuro del giocatore.

Kvaratskhelia, il Napoli spinge per il rinnovo: le ultime sull’affare

In casa Napoli è in corso un vero e proprio braccio di ferro con Khvicha Kvaratskhelia. Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, proseguono i contatti tra la società e il calciatore per il rinnovo contrattuale. La dirigenza azzurra non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore, motivo per il quale sarebbe pronto ad offrire uno stipendio da top player. Infatti, l’offerta di Aurelio De Laurentiis è chiara: rinnovo fino al 2029 con ingaggio da 5 milioni di euro a stagione che però diventerebbero 7 con i bonus. Oltre a ciò, ci sarebbe anche la possibilità di inserire una clausola rescissoria come accaduto con Victor Osimhen.

Nonostante i contatti frequenti con il Napoli, ci sarebbero ancora diversi club interessati all’acquisto del calciatore. Su tutti, è presente il PSG. I francesi stravedono per le qualità del georgiano e vorrebbero affidargli un posto chiave nel nuovo progetto. Oltre a ciò, la società offre al classe 2001 un contratto da ben 11 milioni di euro a stagione. Intanto, è già stata recapitata un’offerta importante ad Aurelio De Laurentiis da ben 110 milioni di euro, la quale è stata però rispedita al mittente viste la posizione inderogabile da parte di Antonio Conte.