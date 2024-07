Hermoso si avvicina, inaspettato assist al Napoli: la notizia è appena arrivata

Ottima notizia per il Napoli che potrebbe avvicinare Mario Hermoso agli azzurri, il difensore è ancora in cerca di squadra dopo essersi svincolato dall’Atletico Madrid.

Il calciomercato del Napoli è pienamente entrato nel vivo, con la dirigenza partenopea a lavoro per accontentare le richieste del nuovo allenatore, Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato la squadra – dopo il fallimento sportivo della scorsa stagione culminata con il decimo posto in classifica – al d.s. Giovanni Manna e, appunto, all’ex allenatore del Tottenham.

Ovviamente servirà accontentare le richieste di Conte, che ha l’intenzione di rivoluzionare in particolare la difesa. Già acquistati Rafa Marin e Alessandro Buongiorno – oltre che Leonardo Spinazzola per la fascia sinistra -, ma il tecnico ha chiesto ancora un rinforzo in difesa. L’obiettivo resta Mario Hermoso, difensore spagnolo che si è appena svincolato dall’Atletico Madrid ma che è ricercato da varie formazioni.

L’Inter pensa a Ricardo Rodriguez, spiana la strada per Hermoso al Napoli?

Tra i club che lo seguono c’è anche l’Inter, alla ricerca di un nuovo difensore centrale. I nerazzurri, però, potrebbero aver cambiato obiettivo, di fatto spianando la strada al Napoli. Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio – nel corso del programma “Calciomercato – L’Originale” -, l’Inter avrebbe fatto un sondaggio per un altro difensore svincolato: ovvero Ricardo Rodriguez.

Il terzino svizzero, con un passato al Milan, si è svincolato quest’anno dal Torino. Con Juric in granata aveva giocato prevalentemente da braccetto mancino della difesa a tre, ovvero proprio il ruolo ricercato dall’Inter. Chiaro che, in caso di acquisto di Rodriguez, l’Inter lascerebbe campo libero al Napoli per l’acquisto di Mario Hermoso.

I partenopei, come raccontato nelle scorse ore su X dal giornalista Nicolò Schira, hanno provato a riavvicinarsi al difensore spagnolo proponendo una nuova offerta contrattuale. Per lui è pronto un accordo fino al 30 giugno 2027 a circa 4 milioni a stagione. Il giocatore per ora non ha dato risposte e attende di capire anche le altre offerte che gli arriveranno, ma il Napoli resta speranzoso di potersi accaparrare uno dei calciatori più appetiti in questo calciomercato estivo, soprattutto perché arriverebbe a parametro zero.

Restano comunque vive altre piste per la difesa. Una di queste potrebbe portare anche a Jakub Kiwior. Il polacco classe 2000 potrebbe restare chiuso dall’arrivo di Calafiori all’Arsenal. Da tempo piace al Napoli e questa potrebbe essere la volta giusta per provare a strapparlo ai Gunners. Hermoso resta comunque il preferito, ma le alternative non mancano. Il calciomercato è appena cominciato.