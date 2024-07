Hermoso, il Napoli prosegue i contatti con l’agente: si prova ad anticipare un club italiano!

Il Napoli continua ad essere sulle tracce di Mario Hermoso. Il difensore piace molto ad Antonio Conte.

In casa Napoli è in corso una mini rivoluzione in vista della prossima stagione. Con l’avvento di Antonio Conte, il club azzurro starebbe provando a ricostruire una squadra importante per tornare ad essere competitivi. Non a caso, la dirigenza sarebbe molto attiva sul mercato in entrata per riuscire quantomeno ad assecondare le richieste di Antonio Conte. L’allenatore ha le idee molto chiare su quali potrebbero essere gli uomini “chiave” nel suo scacchiere.

In questa direzione, starebbe lavorando proprio il DS Manna. Quest’ultimo, svolge naturalmente un ruolo importantissimo nella veste di direttore sportivo. Non a caso, avrebbe individuato Mario Hermoso come l’uomo adatto per la difesa. Il centrale spagnolo è ormai svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Atletico Madrid. Antonio Conte stravede per le qualità del calciatore e l’avrebbe individuato come l’uomo adatto da cui ripartire per la difesa.

Hermoso, Napoli in vantaggio sull’Inter: le ultime

Il Napoli si avvicina sensibilmente a Mario Hermoso. Il calciatore, ieri nella sue storie Instagram ha postato un emoji che ritrae un cuore azzurro e una tazza di caffè. Non si tratta di un indizio di mercato, ma semplicemente dell’aperta di una caffetteria di proprietà del giocatore. Oltre a ciò, però, lo spagnolo potrebbe seriamente sbarcare in Campania nelle prossime settimane. Come riportato da “Il Mattino” le commissioni richieste dall’agente son state modificate, anche se non soddisfano ancora a pieno Aurelio De Laurentiis.

Intanto, però, per il Napoli sarebbe aumentata la concorrenza per l’acquisto del giocatore. Quest’ultimo, piace molto all’Inter di Simone Inzaghi che sarebbe proprio a caccia di un braccetto di sinistra in vista della prossima stagione. Attualmente, il club azzurro resta ancora in vantaggio anche se manca l’accordo definitivo con il calciatore e il suo entourage. Oltre a ciò, bisogna analizzare anche la rivoluzione avviata in difesa.

Infatti, Mario Hermoso non sarebbe un colpo isolato. Il Napoli ha già ingaggiato Marin e nelle prossime ore arriverà Alessandro Buongiorno a completare il reparto.Quindi, il probabile acquisto dello spagnolo metterebbe in campo tanta esperienza in vista dei prossimi anni. Si tratta di una richiesta esplicita di Antonio Conte, il quale vuole affidarsi agli uomini migliori per tornare a brillare in Italia e non solo.