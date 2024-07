Via libera di Conte e Manna si attiva per portarlo al Napoli: “Come Buongiorno”

Arriva il via libera di Conte per un altro colpo in casa Napoli e Manna si è già attivato: il giocatore ha lo stesso agente di Buongiorno

Il Napoli sa bene che dovrà consegnare a Conte una squadra completa il prima possibile, magari già per l’inizio del ritiro di Castel di Sangro. E’ chiaro che chi può rallentare un po’ il tutto è Victor Osimhen, la cui cessione è molto difficile in breve tempo vista la clausola da 130 milioni di euro. La settimana prossima può essere decisiva visto che aprirà il calciomercato anche in Arabia Saudita.

Ma il Napoli non è rimasto fermo, anzi: è una delle società che sul mercato ha fatto di più. Spinazzola sta svolgendo in questi momenti le visite mediche, poi sarà il turno di Rafa Marin e infine di Alessandro Buongiorno. Dopo una lunga trattativa con il Torino, è stato trovato l’accordo per circa 40 milioni di euro bonus compresi.

Napoli su Brescianini: ha lo stesso agente di Buongiorno

Sembrava esserci una fase di stallo nella trattativa tra il Napoli e l’agente di Buongiorno, Beppe Riso. Poi il tutto si è concluso per il meglio e secondo il Corriere dello Sport, anche un altro assistito di Riso può arrivare al Napoli: si tratta di Marco Brescianini, centrocampista che oggi veste la maglia del Frosinone, ma che andrà sicuramente via dopo la retrocessione in Serie B dei ciociari.

Ecco quanto riferito dal Corriere dello Sport: “Brescianini è valutato dal Frosinone 15 milioni di euro, ma l’impressione è che il club possa accontentarsi di meno, 10 milioni più bonus. Poi bisognerà trovare l’accordo come con Buongiorno, con l’agente Beppe Riso, con cui Manna si è incontrato più volte negli ultimi giorni. Brescianini piace al ds e anche a Conte“. Insomma, non resta che attendere per capire se potranno esserci evoluzioni in tal senso, con Riso che potrebbe portare un altro suo giocatore al Napoli.