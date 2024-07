“L’ultima di Buongiorno”, annuncio da Torino: è successo stamattina – VIDEO

Alessandro Buongiorno a breve diventerà un nuovo giocatore del Napoli: c’è l’ultima del difensore a Torino, ecco il video

Leonardo Spinazzola ha concluso le visite mediche con il Napoli a Villa Stuart e sarà, quindi, il primo acquisto della nuova gestione targata Antonio Conte. Successivamente andrà in ritiro a Dimaro, che inizierà il prossimo 11 luglio, e sarà raggiunto anche da Rafa Marin.

Anche per il difensore spagnolo ci saranno le visite mediche oggi, e poi sarà il turno di Alessandro Buongiorno. Un colpo tanto voluto da Antonio Conte, che ha intenzione di affidargli le chiavi di quella che con ogni probabilità sarà una difesa a tre.

Con Spinazzola sull’esterno a sinistra e l’uscita di Mario Rui, il Napoli potrebbe aver bisogno di un altro esterno sull’out sinistro. Questo perché per Mathias Olivera potrebbe profilarsi un futuro da braccetto di sinistra nella difesa a tre.

Tutte valutazioni che ovviamente Conte farà nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, con l’esordio stagione che avverrà il 10 agosto in Coppa Italia contro il Modena. Poi sarà la volta dell’Hellas Verona per la prima giornata di campionato e al centro della difesa ci sarà, come detto in precedenza, Alessandro Buongiorno. Il difensore oggi ha salutato tutti a Torino.

L’annuncio da Torino: “L’ultima di Buongiorno al Filadelfia”

Secondo quanto riferito da ‘Toro Goal’, oggi c’è stata l’ultima visita di Alessandro Buongiorno al Filadelfia prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. L’affare si è concluso tra il club partenopeo e il Torino per una cifra complessivamente molto vicina ai 40 milioni di euro, e un ingaggio da circa 2,5-3 milioni di euro l’anno per cinque anni, con clausola da 70 milioni a partire dal 2027.

Un colpo da urlo per la difesa del Napoli per quello che rappresenta Buongiorno. Un simbolo del Torino, certo, ma anche il miglior difensore italiano ‘prendibile’ sul mercato. Riccardo Calafiori con uno straordinario Europeo è praticamente fuori portata per qualsiasi club italiano e infatti andrà in Premier League. Mentre Giorgio Scalvini, in passato nel mirino anche del Napoli, deve fare i conti con un terribile infortunio al crociato.

Ci sono state delle critiche nei confronti di Cairo per questa vendita, il giornalista Giancarlo Padovan l’ha definita “una mezza svendita”, visto che la cifra incassata dal Torino non sarebbe fuori mercato.