Parma-Napoli, comunicato ufficiale sui biglietti del settore ospiti: le info

C’è il comunicato ufficiale riguardante i biglietti di Parma-Napoli: tutte le informazioni per i tifosi residenti in Campania e non.

Parma-Napoli sarà una gara decisiva per le sorti di questo campionato. Gli azzurri si sono infatti giocati il “jolly” di un possibile pareggio nell’ultima gara casalinga contro il Genoa e se vorranno inseguire ancora il sogno Scudetto sono obbligati a vincere. D’altro canto, i ducali sono in una situazione di classifica non tranquilla e inseguono ancora la salvezza.

Parma-Napoli, le info sui biglietti sel settore ospiti

Per i tifosi del Napoli è arriva già ieri la tanto attesa ufficialità: la trasferta sarà aperta ai tifosi residenti in Campania, ma solo per il settore ospiti. Il Napoli ha anche comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti, che partirà oggi (14 maggio 2025) alle ore 14.00.

Il costo del tagliando è di 30 euro. La vendita sarà aperta sino alle ore 19.00 di sabato 17 maggio, dato che come da normativa vigente i tagliandi del settore ospiti non saranno in vendita nel giorno della gara.

I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita, sul circuito Viva Ticket da parte dei soli possessori di Fidelity Card SSC Napoli. Per l’acquisto è necessario il possesso di un documento d’idendità in cui si evoca la residenza del titolare del biglietto.