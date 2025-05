Conte alla Juventus? Da Torino sono sicuri: Napoli avvisato

Le voci di una possibile separazione tra il Napoli e mister Antonio Conte a fine stagione sembrano non volersi placare: da Torino rilanciano l’ipotesi addio

Il possibile flirt tra Antonio Conte e la Juventus è uno degli argomenti più gettonati di questo finale di stagione. Un pettegolezzo che torna di moda ogni anno, da quando le strade della Vecchia Signora e quelle del tecnico leccese si sono separate in quella lontana estate del 2014. Il mister lasciò i bianconeri dopo uno scontro su vedute di mercato con il presidente Agnelli, e la Juve proseguì con Allegri, che continuò a dominare in campionato.

Conte alla Juve a giugno, da Torino rilanciano: l’aumento dei rumors non è un caso

Il toto panchine in Serie A è ufficialmente iniziato, ed il Napoli si è ritrovato nel mezzo di un vero e proprio ciclone mediatico. Antonio Conte, che sembrava pronto a guidare il nuovo corso azzurro per anni, sembrerebbe ora affascinato dall’ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, non è detto che il tecnico leccese possa rimanere a lungo all’ombra del Vesuvio.

Nonostante il mister vada avanti come un treno sul proprio binario, in vista delle ultime due di campionato che possono valere il tricolore, tutto attorno a lui comincia a muoversi, tendendo sempre più verso Torino. Il quotidiano sottolinea che l’impennata dei rumors, oltre ad essere oggettiva non è casuale, e nel retroscena su Oriali, poi smentito dallo stesso Napoli, ha trovato ulteriore terreno fertile per far crescere le aspettative della tifoseria bianconera.

Napoli, quale futuro per Conte? La partita con la Juve si giocherà a fine campionato

Undici anni dopo, Conte sta provando a riscrivere la storia del Napoli: gli azzurri stanno dando tutto quello che hanno per conquistare il quarto scudetto della propria storia, nel testa a testa contro l’Inter. Il mister pugliese sta provando ad isolare l’ambiente partenopeo da tutte le voci che circolano in questo periodo, partendo da quelle relative al mercato fino ad arrivare alle speculazioni sulla panchina del prossimo anno, ma non è facile.

Da Torino, infatti, arrivano nuovi dettagli che alimentano il chiacchiericcio. La Juventus, se vorrà davvero strappare Conte al Napoli, dovrà impegnarsi molto.

Resta poi da chiarire il futuro di Igor Tudor, che non è detto possa lasciare così facilmente la piazza, come tutti pensano. Molto dipenderà dalla qualificazione, o meno, alla prossima Champions League. Qualora dovesse avvenire, gli scenari potrebbero cambiare in fretta. Intanto, da Torino sognano un clamoroso Conte-bis, ma tra meno di un mese la dirigenza bianconera dovrà fare i conti con una variabile ‘impazzita’: Aurelio De Laurentiis.