Hermoso-Inter, passo indietro dei nerazzurri: Marotta punta un altro centrale

Mario Hermoso è il nome su cui sta lavorando il Napoli per completare la difesa: sul centrale spagnolo c’è anche l’Inter.

Il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte nomi di alto livello e dopo aver chiuso già per due difensori centrali – Rafa Marin e Buongiorno che nelle prossime ore diventeranno affari ufficiali – e per un nuovo esterno sinistro – Leonardo Spinazzola -, si vuole andare a completare il reparto arretrato anche con un profilo internazionale.

Il colpo Hermoso non è ancora chiuso né in una fase finale ma ora il Napoli può decidere di affondare il colpo dopo che l’Inter sta muovendo passi concreti su altri difensori.

Napoli su Hermoso: arriva l’assist dall’Inter

L’Inter si è inserita nelle trattative del Napoli per i difensori, provando a chiedere informazioni concrete al Torino e a Beppe Riso per Alessandro Buongiorno e simultaneamente anche all’entourage di Mario Hermoso. Per il difensore italiano le cifre chieste dal club granata sono state ritenute troppo alte e sarebbe servito troppo tempo per arrivare alla definizione dell’affare, dunque è stato lo stesso Buongiorno a ribadire la volontà di restare al Napoli.

Per Mario Hermoso, invece, le difficoltà principali hanno riguardato l’ingaggio molto alto che chiede – 5 milioni più bonus per almeno tre anni – e l’età del difensore svincolatosi a 29 anni dall’Atletico Madrid. Oaktree ha posto un veto sugli acquisti non più giovanissimi e Piero Ausilio ha dovuto cambiare obiettivo.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, ora l’Inter ha deciso di inserirsi nella corsa a Jakub Kiwior, con Milan e Juventus. Il centrale dell’Arsenal è in uscita dai Gunners, visto che si avvicina l’innesto di Riccardo Calafiori, e può tornare in Serie A dopo l’esperienza allo Spezia.

Kiwior rientra pienamente nelle caratteristiche tecniche, tattiche, economiche e anagrafiche che ricerca la dirigenza nerazzurra: classe 2000 di piede mancino che conosce già la Serie A, è proprio il polacco il colpo perfetto per la difesa di Simone Inzaghi.

Nei prossimi giorni l’Inter approfondirà i discorsi per Kiwior, lasciando la strada aperta al Napoli per chiudere l’affare Hermoso. Manna dovrà contrattare ancora con l’agente di Hermoso per arrivare a un accordo ma ora le sensazioni sono più positive. Sulle sue tracce resta ancora il forte interesse dei club dell’Arabia Saudita ma il calciatore pare poco convinto ad accettare già una proposta in arrivo dal calcio arabo, aumentando ancora di più le speranze degli azzurri di poter chiudere la trattativa nel minor tempo possibile e regalare a Conte un difensore di alto livello.