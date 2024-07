Calzona incorona il Napoli di Conte: il commento non lascia dubbi

L’ex allenatore del Napoli Ciccio Calzona è tornato a parlare anche del club azzurro dopo l’arrivo di Antonio Conte in panchina.

Sono stati mesi intensi, ma non ricchi di soddisfazioni quelli di Ciccio Calzona sulla panchina del Napoli. Arrivato improvvisamente alla vigilia della gara d’andata di Champions League contro il Barcellona al posto di Mazzarri, il tecnico è riuscito a regalare solo in rari sprazzi ciò che voleva mettere in mostra. A peggiorare le cose, sono stati i numeri difensivi davvero da incubo, con una sola gara a rete inviolata, cioè esattamente la sua ultima alla guida del club azzurro e della disastrosa stagione partenopea.

Qualche soddisfazione in più per lui è arrivata da questo Euro 2024, dove con la sua Slovacchia ha superato la fase a gironi per poi uscire agli ottavi contro l’Inghilterra, ma a testa davvero altissima. Anzi, ci sarà forse anche un po’ d’amaro in bocca in considerazione del vantaggio sfumato solo a pochi secondi dalla fine nella gara contro gli inglesi a causa di una incredibile prodezza di Jude Bellingham.

Calzona: “Il Napoli può puntare alle prime posizioni”

Al termine di questa spedizione, l’allenatore ha scambiato qualche chiacchiera ai microfoni di Radio Rai, dove ha parlato di Euro 2024 e anche della sua esperienza napoletana.

Il tecnico, in particolare, ha detto la sua sul nuovo ciclo azzurro guidato da Antonio Conte, con cui il Napoli sta ritrovando ambizione:

Giocare una volta a settimana credo sia un vantaggio. Il Napoli ha a disposizione una buona rosa, sta acquistando giocatori importanti, ha un allenatore di primissimo ordine. Penso abbia le carte in regola per tornare a lottare per le prime posizioni.

Buone parole anche per Aurelio De Laurentiis: “Forse io sono stato fortunato, ho avuto un rapporto tranquillo e schietto con il presidente, non abbiamo mai avuto discussioni. Si informava molto, mi chiamava tantissimo, ma non si è mai intrufolato.

L’allenatore ha poi difeso Spalletti per il deludente europeo dell’Italia. Calzona, tra l’altro, ha anche fatto parte del suo staff durante il suo primo anno al Napoli: