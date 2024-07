Calciomercato, Napoli superato dall’Inter nella corsa al big: “Nerazzurri davanti”

Il Napoli sta per chiudere i primi tre acquisti del suo calciomercato, ma viene superato dall’Inter nella corsa al big

Manca circa un mese all’inizio della stagione e il Napoli si è messo all’opera da qualche settimana per rinforzare la rosa. Leonardo Spinazzola è arrivato a Villa Stuart questa mattina per sostenere le visite mediche, dopo ci sarà la firma sul contratto. Poi sarà il turno di Rafa Marin, un ottimo colpo dal Real Madrid che avrà a disposizione una clausola di recompra abbastanza alta.

E poi Alessandro Buongiorno, il colpaccio della difesa di Antonio Conte, in attesa di capire cosa succederà con Victor Osimhen ed eventualmente con Romelu Lukaku.

Insomma, per il Napoli tanto lavoro da fare con Manna che si è attivato lavorando su più fronti seguendo le indicazioni di Conte. Nel mirino è finito anche Mario Hermoso, difensore svincolatosi lo scorso 30 giugno dall’Atletico Madrid, ma con l’arrivo di Marin e Buongiorno, il Napoli appare più defilato.

Soprattutto perché Hermoso chiede un ingaggio molto alto, da almeno 5 milioni l’anno, e anche le commissioni degli agenti sono abbastanza onerose. Dopo aver tenuto in stand by le ipotesi Arabia Saudita e Turchia, è l’Inter che si è fatta sotto per il difensore dopo che non è riuscita a inserirsi con decisione su Buongiorno.

Napoli, l’Inter è in vantaggio per ingaggiare Hermoso

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione legata a Hermoso: “Contatti costanti tra l’Inter e l’entourage del difensore per discutere di clausole e commissioni. Al momento nerazzurri davanti al Napoli“. Il difensore spagnolo, classe ’95, è chiaramente un giocatore da seguire per l’Inter.

Tuttavia, è parso che l’intenzione di Oaktree sia di puntare su giocatori più giovani con ingaggi più bassi. E infatti ‘Sportitalia’ riferisce che l’Inter stia seguendo con attenzione anche l’ipotesi legata a Jakub Kiwior. Il difensore polacco, classe 2000, lascerà l’Arsenal chiuso anche dal probabile arrivo di Riccardo Calafiori.

Kiwior rispetto a Hermoso rappresenta un acquisto senza dubbio più oneroso dal punto di vista del cartellino. Però l’Inter pare stia cambiando il pensiero di puntare su giocatori più esperti, quantomeno se dovessero arrivare come alternative e non come titolari assoluti.

Non a caso a sinistra nella difesa a tre il posto è già occupato abbondantemente da Bastoni. E dunque non resta che attendere l’evolversi della situazione: il Napoli, intanto, si è defilato nella corsa a Hermoso.