Buongiorno pronto per il Napoli: dialogo da brividi con i tifosi del Torino (VIDEO)

Buongiorno è pronto per firmare con il Napoli: arriva un video da Torino con l’ultimo saluto ai tifosi granata.

Alessandro Buongiorno è ormai pronto per firmare con il Napoli. La trattativa per l’arrivo del difensore agli azzurri sembra oramai cosa fatta, essendo limati tutti i dettagli contrattuali col club e anche l’accordo economico con il Torino. Il Napoli avrebbe così definitivamente superato la concorrenza dell’Inter, la quale avrebbe provato un inserimento last minute, poi fallito per la mancanza immediata della disponibilità economica utile per pareggiare l’offerta ai granata.

Conte è così pronto ad abbracciare il primo super colpo dell’estate, un nuovo leader per la difesa azzurra assolutamente necessario dopo i numeri difensivi da incubo della scorsa stagione. Adesso, si attendono solo le visite mediche e la firma.

Buongiorno, il dialogo con i tifosi del Torino (VIDEO)

Buongiorno quest’oggi si è recato ugualmente al Filadelfia, campo di allenamento del Torino. Nelle sue intenzioni, probabilmente, quella di raccogliere le sue ultime cose e salutare i tanti tifosi granata presenti lì fuori prima di cambiare maglia.

📹BUONGIORNO SALUTA I TIFOSI

Con grande emozione Alessandro #Buongiorno saluta i tifosi del @TorinoFC_1906: “Tornare un giorno sarebbe bello. Grazie di tutto”. #Torino #calciomercato pic.twitter.com/Qjo3BnLf1q — Toro Goal (@ToroGoal) July 8, 2024

I filmati che arrivano da Torino, effettuati dalla redazione di Toro Goal, mostrano l’ultimo incontro fra Buongiorno e i tifosi del Torino prima della sua partenza, probabilmente in direzione Roma per effettuare le visite mediche nella giornata di domani col Napoli. Si sente in particolare un tifoso che subito gli dice: “Lo sai che ti vogliamo bene, vinci quello che devi vincere e poi ritorna qui“. Il tifoso ha poi ribadito il concetto: “In bocca al lupo Ale, ritorna qui poi. Lentini lo ha fatto, ti aspettiamo“. Buongiorno, visibilmente commosso, ha ringraziato i tifosi e ha risposto con un “Magari” riguardo ad un possibile ritorno a Torino in futuro.

Rimane così saldo il legame fra il difensore della Nazionale il il pubblico del Torino, che seguirà con affetto la sua carriera anche lontano dalla città della Mole. Chissà se questo affetto potrà dargli davvero quella carica in più utile a vincere per davvero tanti trofei in maglia azzurra per poi chiudere la carriera con quello che è stato il suo primo amore, la maglia granata.