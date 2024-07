Calciomercato Napoli, brutte notizie per Manna: il bomber ha preso una decisione

Un obiettivo della società partenopea chiude qualsiasi dubbio sul suo futuro, Manna dovrà puntare ad altro

Iniziata già da qualche giorno, in via ufficiale, l’esperienza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il tecnico avrà l’obiettivo di far dimenticare ai tifosi la scorsa annata, una delle più infauste nella storia del club, riportando il Napoli in Europa.

Obiettivo chiaro che necessita, per il raggiungimento, di importanti interventi sul mercato: Manna è a lavoro già da diverse settimane per integrare la rosa azzurra e se Spinazzola, Marin e Buongiorno sembrano essere gli obiettivi più vicini per andare ad integrare la retroguardia tiene banco la situazione relativa al centravanti.

Osimhen lascerà gli azzurri, lo vogliono entrambe le parti, di conseguenza la dirigenza lavora per trovare il sostituto. Un nome in particolare sembrava essere, nelle scorse settimane, molto vicino a sposare il progetto del Napoli ma il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia.

Niente Napoli per Dovbyk, l’ucraino resta al Girona

Si annullano le possibilità di un futuro in Italia per Artem Dovbyk, è questo ciò che riporta il quotidiano spagnolo AS che specifica come l’attaccante avrebbe deciso di chiudere ogni possibilità di un addio, decidendo di continuare il suo percorso con il Girona anche nella prossima stagione.

Una volontà netta quella del calciatore che, una volta terminata l’esperienza dell’Europeo con la sua Nazionale, ha subito chiarito i propri progetti per il futuro: essere ancora protagonista in quella che sarà una stagione storica per il club con la prima partecipazione del Girona alla Champions League.

Dovbyk era stato attenzionato dal Napoli e dal Milan, bisognoso di trovare un nuovo bomber a cui affidare l’attacco dopo l’addio di Giroud e le difficoltà relative all’ingaggio di Zirkzee, obiettivo numero uno dei rossoneri da tempo.

Il quotidiano spagnolo riporta inoltre come anche l’Atletico Madrid aveva tentato un affondo offrendo al Girona 25 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante, offerta ritenuta immediatamente insufficiente e rispedita al mittente.

L’ucraino, autore di 24 gol in 39 partite in stagione, è stato seguito dal Napoli che tuttavia ha posto da tempo al primo posto, tra gli obiettivi in attacco, il nome di Romelu Lukaku ritenuto sia dal tecnico che dalla società come il profilo più affidabile e per cui si tenterà di chiudere nelle prossime settimane, in attesa di definire la cessione di Osimhen che sembra ormai fuori dal progetto.