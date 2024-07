Stadio Napoli, decisione storica sul ‘Maradona’: paga tutto De Laurentiis, le novità

Lo Stadio Maradona è sempre oggetto di discussioni che nell’ultimo anno hanno portato anche a immaginare la costruzione di un nuovo impianto sportivo.

Nel 2032 l’Italia ospiterà gli Europei di calcio e la città di Napoli vuole essere a tutti i costi una delle città inserite nell’elenco per ospitare i match internazionali dei grandi campioni e delle grandi nazionali. In questo momento il ‘Maradona’ non è adatto ad essere inserito nel piano partite di EURO32 e per questo motivo si è parlato anche di restyling e di lavori per ristrutturare e rivoluzionare completamente l’impianto.

Intanto ci sono grosse novità che riguardano lo stadio del Napoli, con una decisione storica che ha preso De Laurentiis, coadiuvato anche dal sindaco Manfredi e dal Ministro Abodi.

Stadio Maradona, pronto il restyling: i soldi li mette De Laurentiis

L’edizione odierna de Il Mattino ha parlato di novità pazzesche che riguarderanno lo Stadio Maradona nel prossimo futuro. La progettazione di un nuovo impianto sportivo – come aveva annunciato a più riprese il presidente De Laurentiis – è impossibile per il Napoli, a causa di assenza di zone dove poter costruire. E quindi si è deciso per il restyling totale e completo dell’attuale ‘Maradona’.

Secondo il quotidiano napoletano, però, Comune e Governo non metteranno soldi nella ristrutturazione del ‘Maradona’, alla parte economica “ci penserà interamente Aurelio De Laurentiis che verrà aiutato da sinergie istituzionali e super agevolazioni fiscali da parte dell’esecutivo nazionale”.

De Laurentiis si è convinto a sborsare cifre importanti perché, sottolinea Il Mattino, “è perfettamente al corrente della situazione economica del Comune e del Governo, dunque, ha fatto le sue mosse accelerando sulla stesura dei progetti, visto che è l’ultima occasione a buon mercato per avere uno stadio all’altezza del resto d’Europa“.

La novità più importante è legata ai tempi. Il Mattino rivela che “lo stadio Maradona sarà rifatto e probabilmente più in fretta dei tempi chiesti dalla UEFA“. I progetti che presenterà il Napoli per la ristrutturazione del ‘Maradona’ saranno presentati entro la fine del 2024.

“De Laurentiis si avvarrà del “diritto di superficie” così come rivisitato nella legge sugli stadi varata a settembre dell’anno scorso. Non sarà una convenzione, ma una concessione fino a 99 anni full del bene immobiliare”.