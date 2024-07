“Non so più come ripeterlo”, tentativo disperato per Buongiorno: ormai ha deciso

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Il calciatore è stato al centro di un intreccio di mercato, ma pare aver preso una decisione. Alessandro Buongiorno è pronto a vestirsi d’azzurro Napoli. Il difensore della Nazionale e capitano del Torino, complice il forcing di Antonio Conte, nelle ultime ore pare sia ormai pronto a diventare il nuovo perno della difesa partenopea. C’è da risolvere ancora qualcosina prima di parlare di ufficialità, ma il centrale potrebbe presto essere il primo grande colpo del nuovo corso azzurro. Dopo l’allarme Inter dei giorni scorsi, e l’interesse mostrato dalla Juventus, Buongiorno è finito al centro di un intreccio di mercato tra tre delle migliori squadre in circolazione del panorama calcistico italiano. Il classe 99, nonostante le numerose avances, pare abbia comunicato la sua decisione definitiva ai diretti interessati. Mercato Napoli, Buongiorno dice no alla Juventus Dalla grande paura di giovedì sera alle certezze di sabato mattina: Buongiorno sarà un calciatore del Napoli. I tifosi partenopei, turbati dall’inatteso blitz dell’Inter dell’altro ieri e dall’interesse last minute della Juventus, possono tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore ha comunicato ad entrambe le società di aver scelto il Maradona come prossima casa. In particolare, è emersa una netta presa di posizione ai danni della Juventus. La società bianconera, due giorni fa, ha compiuto un tentativo dell’ultimo minuto contattando direttamente il calciatore, cercando di capire se ci fossero margini per soffiarlo alla concorrenza. Ma Buongiorno, così come nei giorni precedenti, ha risposto picche, ribadendo il concetto che, in quanto capitano del Torino, non avrebbe mai potuto trasferirsi alla Signora. Insomma, un arrivederci e grazie, che lo proietta di gran carriera all’ombra del Vesuvio. Il presidente Urbano Cairo è stato accontentato dal Napoli, ed ora è pronto a salutare il suo (ex) capitano.

