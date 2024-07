Mercato Napoli, sfuma l’obiettivo di Manna: era tra i papabili per il post Osimhen

Niente da fare in casa azzurra. L’attaccante piaceva molto, ma alla fine non è un’opportunità realistica per questa stagione.

In casa Napoli una delle principali priorità all’interno del club azzurro è sicuramente quella dell’attaccante. A meno di sorprendenti quanto improbabili colpi di scena Victor Osimhen andrà via e lascerà definitivamente la squadra azzurra. Manca quindi il centravanti titolare e il Napoli è alla costante ricerca di un nuovo bomber.

In questi mesi sono stati fatti tanti nomi per il reparto offensivo, il club azzurro ha valutato varie opportunità, giovani o meno, e le ha proposte al nuovo allenatore Antonio Conte. Al momento in pole per il post Osimhen c’è Romelu Lukaku: l’attaccante belga è molto legato all’allenatore azzurro e dopo le esperienze a Roma e Milano vorrebbe provare una nuova sfida, Lukaku è pronto a ripartire da Napoli.

Si tratta di un investimento importante e non semplice per il giocatore di 31 anni. Il bomber belga ha costi altissimi di ingaggio e il Chelsea non ha alcuna intenzione di aprire a nuovi prestiti; il Napoli lavora comunque a questo profilo anche se bisogna attendere prima il destino di Osimhen. Non solo però il centravanti, negli ultimi mesi sono stati accostati vari nomi al club azzurro ed uno sembra essere sfumato. La società ha deciso il futuro del suo attaccante.

Calciomercato Napoli, sfuma l’obiettivo di mercato

Uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli era l’ucraino Dovbyk, rivelazione dell’ultimo campionato spagnolo con il Girona. Il calciatore, delusione a dire il vero negli ultimi Europei, era richiesto da diversi club, ma alla fine resterà al club spagnolo, di proprietà tra l’altro del City Group.

Secondo quanto riporta As il club iberico vuole disputare una buona Champions League e non vuole cedere tutti i suoi pezzi pregiati, per questo Dovbyk resterà in Spagna e proverà a disputare un’altra buona stagione con il club spagnolo. Dovbyk aveva fino a poco tempo fa una valutazione di 40 milioni di euro, ma alla fine la società ha deciso di trattenerlo.

Il Napoli ha pensato a Dovbyk ma dovrà cambiare obiettivo e per questo motivo al momento la prima scelta è Lukaku. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti, anche se – non ci saranno nuovi affondi – prima dell’addio di Osimhen. Il Napoli e l’attaccante: resta uno dei rebus di questa stagione. Dopo aver chiuso i colpi in difesa gli azzurri penseranno agli altri reparti e l’attacco resta la priorità.