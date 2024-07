Kvaratskhelia-Napoli, interviene Manna: il messaggio è netto

Continuano i rumors di mercato attorno alla stella del Napoli Kvicha Kvarataskhelia. Il club azzurro continua per blindare il suo talento.

Uno degli uomini chiave dello scudetto del Napoli è stato senza dubbio Kvicha Kvaratskhelia. Il giovane talento georgiano – al suo primo anno in serie A – sorprese tutti con una grande stagione e trascinò la squadra di Luciano Spalletti verso il titolo. Sono passati poco più di 12 mesi da quei tempi, eppure sono cambiate davvero tante cose.

Il Napoli ha concluso l’ultima stagione al decimo posto, troppi bassi e pochissimi alti con giocatori in difficoltà fisica e mentale. Kvaratskhelia ha mostrato sprazzi del suo talento, ha realizzato gol e assist ma spesso si è fermato e ha avuto enormi difficoltà, un pò come tutta la squadra. Il nuovo Napoli di Antonio Conte non può non ripartire dall’esterno offensivo azzurro, ma prima di lavorare sul campo c’è da discutere riguardo gli aspetti contrattuali.

Nonostante l’exploit al suo primo anno Kvaratskhelia non ha mai ricevuto un adeguamento di stipendio e guadagna ancora 1.2 milioni di euro annui. Pochissimo se facciamo riferimento al suo talento e ai suoi numeri e tra le altre cose diversi club europei – in primis il PSG – hanno sondato il terreno con il giocatore. Per questo gli azzurri da tempo vogliono blindarlo anche se le trattative sono tutt’altro che semplici.

Calciomercato Napoli, Manna ‘avvisa’ Kvaratskhelia

Il giornalista Valter De Maggio durante Kiss Kiss Napoli ha rivelato le ultime riguardo la situazione Kvaratskhelia, svelando interessanti retroscena. Come sottolinea De Maggio Giovanni Manna sta facendo un ottimo lavoro e il suo obiettivo è trattare e rendere più ‘morbidi’ l’entourage del giocatore georgiano.

Il dirigente ha assicurato le parti affermando che ci sarà un importante rinnovo, ma allo stesso tempo ha chiesto all’entourage di Kvicha di non esagerare con le richieste e, in un certo senso, di ‘volare bassi’. Il Napoli sembrerebbe intenzionato ad offrire un adeguamento da oltre 5 milioni di euro più ulteriori bonus anche se al momento le parti sono distanti.

Manna avrebbe avvisato Kvara e il suo entourage di non tirare troppo la corda altrimenti il Napoli potrebbe anche decidere di tenerlo con il contratto attuale.

Da verificare anche la situazione clausola con gli azzurri che vorrebbero una clausola simile a quella di Osimhen e l’entourage del giocatore che richiederebbe cifre più basse. Se ne parlerà nelle prossime settimane, l’obiettivo è chiudere questa questione il prima possibile. Kvaratskhelia è un uomo chiave nel gioco di Conte e in generale nel Napoli e la società non ha alcuna intenzione di privarsene, nonostante gli assalti delle big europee.