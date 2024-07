Calciomercato Napoli, rientro alla base e nuova cessione: è sfida tra due club di A

In casa Napoli si lavora in entrata e in uscita, la società deciderà nelle prossime settimane chi confermare o meno in rosa.

Tra pochi giorni comincerà ufficialmente il ritiro del Napoli, Antonio Conte potrà finalmente vedere i giocatori allenarsi e valutare fin da subito chi può essere utile o meno alla sua causa. Il Napoli deve ripartire dopo una stagione difficile e il tecnico non può sbagliare, ogni scelta dovrà essere analizzata nel dettaglio.

Il club partenopeo ha diversi giocatori mandati in prestito e in tanti saranno presenti anche a Dimaro. Basti pensare a Caprile, Cheddira o Gianluca Gaetano, tutti in prestito nell’ultima serie A e che l’allenatore analizzerà da vicino. Non sarà lo stesso invece per Alessandro Zanoli, giovane esterno che il Napoli ha ceduto al Genoa in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. L’affare – a determinate condizioni – potrebbe tra l’altro diventare obbligo di riscatto.

Zanoli e non solo visto che in molti di questi potrebbero partire e Gianluca Gaetano è uno dei papabili alla cessione. Nel 3-4-3 (modulo sul quale dovrebbe puntare Conte) Gaetano non sembra avere un chiaro ruolo e il giocatore potrebbe diventare un’interessante pedina di calciomercato. Gaetano è stato uno dei protagonisti della salvezza del Cagliari: il giocatore è arrivato nella seconda parte di stagione, ma è subito stato decisivo nella squadra di Ranieri.

Calciomercato Napoli, due club su Gaetano

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Gianluca Gaetano potrebbe nuovamente lasciare Napoli; sulle sue tracce c’è ancora il Cagliari che – nonostante il cambio tecnico – crede molto nelle sue qualità ed addirittura sarebbe propenso ad acquistarlo a titolo definitivo. Su questo ovviamente c’è da verificare cosa vorrà fare il Napoli con gli azzurri che potrebbero anche decidere di rinnovare il contratto e girare il giocatore nuovamente in prestito.

In quest’ultimo caso potrebbe esserci anche il Parma di Fabio Pecchia: l’allenatore campano stima davvero molto Gaetano e sarebbe ben lieto di averlo a disposizione. L’ultima parola spetterà anche al giocatore che – ad ogni modo – difficilmente resterà in maglia azzurra. Il Napoli ha sempre creduto molto in Gaetano, considerato tra i più grandi talenti della storia recente della Primavera azzurra, ma non è mai riuscito a incidere allo stesso modo in prima squadra.

La cessione appare probabile e – ormai a 24 anni – non è da escludere un addio a titolo definitivo. Gli azzurri valuteranno il tutto nei prossimi giorni, Gaetano intanto è conteso da due club di Serie A.