Batosta Napoli, niente Dimaro per loro, ora è confermato

Il Napoli comincerà ufficialmente tra pochi giorni il ritiro di Dimaro. Conte conoscerà per la prima volta i giocatori, ma alcuni non ci saranno.

Il Napoli di Antonio Conte è ormai pronto per la nuova stagione. Questioni di giorni e poi la squadra si riunirà per cominciare il ritiro di Dimaro, il primo dei due ritiri che affronterà la formazione azzurra. Tutto prima dell’esordio ufficiale stagionale al Maradona, la sfida del 9 Agosto contro il Modena in Coppa Italia.

Ma prima Conte testerà tutti gli uomini a disposizione e proverà a capire chi potrà essere utile o meno al suo nuovo progetto azzurro. Il Napoli ha appena cominciato il calciomercato, ma c’è una tegola con il quale gli azzurri e in generale tutti i top club italiani dovranno fare i conti. Come confermato dal Corriere dello Sport non tutti i giocatori partenopei prenderanno parte al ritiro di Dimaro e anzi ci saranno diversi assenti illustri per la parte iniziale della stagione.

Napoli, assenze pesanti a Dimaro: che batosta per Conte

Sono formalmente cose risapute ma si tratta comunque di assenze importanti. Nel ritiro di Dimaro non saranno presenti Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e infine Kvicha Kvaratskhelia. I giocatori non prenderanno parte alla prima parte di ritiro e saranno a disposizione direttamente a Castel di Sangro, il prossimo 25 Luglio.

Ancora peggio per il difensore uruguaiano Olivera, giocatore impegnato con l’Uruguay in Coppa America e che tornerà direttamente durante il soggiorno a Castel di Sangro. Un problema in più per Conte che non potrà subito mettere sotto rigidi allenamenti i propri calciatori ma dovrà rinviare il primo incontro.