Affare Hermoso, ci sono due problemi per il sì: corsa contro il tempo

Mario Hermoso è uno dei nomi su cui sta lavorando il Napoli per la prossima stagione: ci sono degli intoppi che riguardano l’accordo.

Il difensore spagnolo si è liberato dall’Atletico Madrid e ora è uno degli svincolati di lusso: piace a tante big che intendono migliorare il reparto arretrato e per questo motivo il Napoli sta cercando di accelerare per arrivare all’accordo nel minor tempo possibile. Intanto il Napoli sta provando a chiudere il colpo Buongiorno dal Torino e molto presto dovrebbe esserci la fumata bianca definitiva e la firma sul nuovo contratto.

Il Napoli vuole ripartire da una difesa completamente nuova, come richiesto esplicitamente da Antonio Conte che vuole mettere una pezza sugli orrori della passata stagione, con la difesa vero e proprio anello debole del 2023/24.

Mario Hermoso tra Napoli e Inter: le ultime

Il Napoli ha sondato il terreno per Mario Hermoso diverse settimane fa e Giovanni Manna ha provato a chiudere gli accordi nel minor tempo possibile. Ma riuscire ad arrivare a un calciatore così importante non è sempre semplice, anche perché essendo svincolato ha attirato anche le attenzioni di altri top club, Inter in primis.

Con l’infortunio di Tajon Buchanan, i nerazzurri hanno deciso di puntare su un nuovo difensore centrale di piede mancino in modo da riportare Carlos Augusto sulla fascia sinistra e dare modo a Inzaghi di lavorare con una rosa completa in tutti i reparti.

L’Inter ha avviato i contatti con l’agente di Mario Hermoso e c’è una bozza di accordo tra le parti. I nerazzurri possono garantire 5 milioni a stagione al difensore 29enne che vuole un triennale per firmare il suo prossimo contratto.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, però, in casa Inter ci sono ancora delle riserve riguardo l’innesto di Mario Hermoso. Tra i dirigenti dell’Inter e i proprietari della società nerazzurra ci sono delle vedute diverse sul calciatore. Il club vorrebbe puntare all’acquisto di calciatori più giovani mentre per Marotta e Ausilio l’innesto di Hermoso sarebbe fondamentale per garantire qualità ed esperienza a Simone Inzaghi.

Il secondo intoppo riguarda proprio l’ingaggio. Hermoso chiede 5 milioni a stagione per firmare e poi andrebbero corrisposte delle commissioni importanti al suo agente, cifre che l’Inter potrebbe sborsare ma dovrebbe prima dire addio a qualche calciatore.

In questo momento di dubbi e riflessioni dell’Inter può inserirsi prepotentemente il Napoli e chiudere definitivamente gli accordi, regalando a Conte un calciatore espertissimo e di grande spessore.