News SSC Napoli, Di Marzio annuncia l’addio dell’azzurro: “Tutto fatto per la cessione”

Il Napoli è pronto a salutare uno dei suoi calciatori in queste ore: l’annuncio è arrivato in questi istanti direttamente dal giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio.

Quelle in corso sono settimane davvero caldissime per il Napoli sul fronte calciomercato. A tenere col fiato sospeso i tifosi sono le varie operazioni, con il club del presidente Aurelio De Laurentiis che è fortemente attivo in entrata. Gli azzurri si stanno portando sempre più vicini ad Alessandro Buongiorno, per cui mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli contrattuali prima di sancire la fumata bianca definitiva. Niente da fare per l‘Inter che ha tentato di inserirsi all’ultimo per il difensore del Torino, cercando l’effetto sorpresa per spiazzare i partenopei.

Attenzione, però, al mercato in uscita, per cui arrivano novità dell’ultim’ora: a svelare l’ultimissima novità è il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che conferma la partenza di Alessandro Zanoli. L’esterno è in dirittura d’arrivo al Genoa, club che lo ha voluto fortemente e che in queste ore ci ha messo le mani su in maniera definitiva. Il giornalista di Sky Sport ha svelato tutti i dettagli in merito all’operazione che vedrà andar via l’esterno da Napoli. Questa volta, però, potrebbe esserci un biglietto di sola andata.

Calciomercato Napoli, è fatta per Zanoli al Genoa: i dettagli dell’operazione

Alessandro Zanoli si appresta a lasciare nuovamente il Napoli per accasarsi al Genoa: Gianluca Di Marzio ha lanciato la notizia sul suo profilo X / Twitter.

In seguito, sono stati resi noti i dettagli sul suo sito ufficiale. Di seguito, quanto riportato in merito all’affare tra Napoli e Genoa, chiuso evidentemente in queste ore:

“Affare fatto per il trasferimento di Alessandro Zanoli dal Napoli al Genoa. L’esterno destro classe 2000, ultimi mesi alla Salernitana, si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto”.

Lo stesso Di Marzio ha anche spiegato che il diritto può divenire obbligo:

“L’accordo prevede anche che il diritto si trasformi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La cifra del riscatto viene fissata a quota sette milioni di euro”.

A differenza delle precedenti operazioni con Sampdoria e Salernitana, Zanoli questa volta potrebbe lasciare definitivamente il Napoli, nel caso in cui dovessero verificarsi determinate condizioni. Sintomo, il medesimo, di come il club rossoblu punti in maniera decisa sull’azzurro, pronto a tuffarsi in una nuova esperienza in Serie A con una maglia storica come quella del Grifone.