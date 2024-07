Napoli-Buongiorno, stavolta manca poco: spunta la data, l’annuncio non lascia dubbi

Il difensore del Torino sarà il colpo di mercato del club partenopeo. Le parti hanno ormai raggiunto l’accordo, gli azzurri sono pronti ad accoglierlo.

Dopo diverse settimane sembra essere arrivata alle battute finali la trattativa. Il Napoli è pronto a concludere un gran colpo di mercato, quello di maggior spessore e che la società vuole regalare ad Antonio Conte fin dalle prime battute di Dimaro, ritiro che comincerà nella prossima settimana.

Manca davvero pochissimo e poi Alessandro Buongiorno diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Il giornalista Fabrizio Romano ha pubblicato su X nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del calciatore e le parti sembrerebbero sempre più vicine a trovare l’accordo definitivo, l’annuncio secondo il giornalista dovrebbe arrivare verso l’inizio della prossima settimana.

Nella serata di ieri c’era preoccupazione per l’inserimento dell’Inter, ma il capitano granata ha deciso di rimanere fedele alla corte azzurra, ha apprezzato il pressing di Conte e Manna in queste settimane e ha delegato il suo procuratore affinchè si chiuda la trattativa il prima possibile. E’ tutto fatto con il Torino, alla società di Cairo andranno 38 milioni di euro e gli azzurri avranno cosi il difensore titolare per la prossima stagione.

Si era parlato di un possibile intoppo riguardo alla clausola richiesta dal calciatore e dal suo procuratore, ma ormai è tutto risolto e Buongiorno non vede l’ora di vestire la maglia partenopea. Il calciatore sarà il primo di una serie di rinforzi e il Napoli vuole rinforzare il reparto difensivo, quello che sicuramente ha creato più problemi nell’arco dell’ultima nefasta stagione.

Oltre a Buongiorno è in arrivo ormai anche Spinazzola ed è ormai fatta con il Real Madrid per il giovane e talentuoso Rafa Marin. Da capire se il Napoli farà un ulteriore colpo in difesa o meno, magari Conte valuterà il materiale a disposizione in ritiro e occhio sempre al nome di Mario Hermoso.

Buongiorno intanto è cosa fatta, gli azzurri hanno acquistato il centrale, sicuramente uno degli investimenti più onerosi della propria lunga storia. Il Napoli rifà la difesa e lo fa mediante l’acquisto di uno dei più giovani e promettenti calciatori del nostro calcio. Come riporta Romano le parti stanno valutando gli ultimi dettagli sulla clausola e poi dopo chiuderà l’acquisto. Il giocatore era un’esplicita richiesta di Conte che lo voleva a tutti i costi e che presto potrà gioire per il proprio rinforzo. Ecco a riguardo il tweet di Romano:

🚨🔵 Napoli are ready to complete and seal the agreement with Alessandro Buongiorno over personal terms.

Final details on the release clause… and then Buongiorno will become new Napoli player next week.

€38m deal already agreed with Torino. Conte wants him at all costs.

⏳🇮🇹 pic.twitter.com/ZOwYTchuKv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024