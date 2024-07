Napoli-Buongiorno, interviene ADL: la mossa per sbloccare tutto

L’affare Buongiorno sembra poter andare verso una chiusura importante e definitiva: la mossa di De Laureurentiis che ha sbloccato tutto.

Alessandro Buongiorno resta il nome caldo per il mercato del Napoli. Il difensore del Torino è nel mirino della squadra azzurra ormai da settimane ma proprio nelle ultime ore c’è stata un’accelerata importante per cercare di chiudere i giochi in tempi brevi. Aurelio De Laurentiis, insieme a Davide Manna, ha incontrato nelle scorse ore l’agente del giocatore per provare a trovare una quadra.

L’accordo col Torino c’è già: 35 milioni più 5 di bonus, un’offerta importante che evidentemente non poteva non soddisfare il palato di Urbano Cairo. Ora, però, c’è da capire in che maniera andare a soddisfare le richieste del giocatore e del suo entourage.

Nelle ultime ore, c’è da dire, oltre al pressing del Napoli è arrivato anche l’inserimento dell’Inter: la squadra nerazzurra, infatti, è alla ricerca di un difensore mancino e quello di Buongiorno sarebbe un profilo interessante. Sono state chieste informazioni riguardo la situazione di Buongiorno da parte dell’Inter, e proprio l’agente ha chiarito che c’è stato un contatto tra le parti.

La palla è passata, duque, al giocatore per prendere una decisione definitiva sul futuro: aspettare l’Inter, che prima di affondare su Buongiorno deve cedere ed incassare, oppure proseguire con il Napoli e chiudere l’affare?

Napoli-Buongiorno, la mossa di De Laurentiis per sbloccare tutto

Per risolvere la situazione e convincere Beppe Riso, agente di Buongiorno, a velocizzare le operazioni e provare a chiudere per un’intesa definitiva, è sceso in campo direttamente Aurelio De Laurentiis. Come riportato da ‘La Repubblica’, ieri il presidente era a Milano insieme a Manna, Chiavelli proprio per incontrare Riso.

Sciolto – si legge – un nodo importante come quello della clausola rescissoria: il presidente in persona ha deciso di adottare la mossa definitiva, inserendola sul contratto e rendendola sbloccabile dopo tre anni. Una decisione forte ma volta a soddisfare quelle che sono le richieste del giocatore ed anche a regalare ad Antonio Conte quel giocatore sul quale poter costruire la difensa del futuro.

Le prossime ore saranno decisive: il Napoli potrebbe annunciare a breve l’accordo con Leonardo Spinazzola ed al contempo chiudere l’affare Buongiorno nell’arco di pochissimo tempo. Due colpi importante per aprire nel migliore dei modi un nuovo ciclo e consegnare ad Antonio Conte dei calciatori di altissimo livello.