Mercato Napoli, caccia all’occasione per il centrocampo: idea dalla Juve

Per quanto riguarda il centrocampo, il Napoli è a caccia di un’occasione, visto che le priorità per ora sembrano essere tutt’altre. L’ultima suggestione arriva da Torino.

Il Napoli è letteralmente scatenato in questi primi scampoli di calciomercato. È tutto fatto sia per Rafa Marin (in arrivo dal Real Madrid, ndr) che per lo svincolato Leonardo Spinazzola: i due sono i primi colpi dell’era Conte e Manna, che intanto attendo la chiusura totale dell’affare per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino ha accettato la corte dei partenopei, malgrado un tentativo di inserimento, in extremis, da parte dell’Inter: la prossima settimana dovrebbe essere decisiva per il passaggio del difensore della Nazionale in maglia azzurra.

In attacco, invece, tutto è legato esclusivamente alla questione Victor Osimhen: non appena quest’ultimo avrà più chiara la sua destinazione, potrebbe sbloccarsi l’affare Romelu Lukaku, nome ritenuto in cima alla lista per sostituire il nigeriano ex Lille.

Il Napoli farà colpi a centrocampo? La sensazione è che, con il rientro di Folorunsho dal prestito in maglia Hellas Verona, la mediana sia numericamente ok. Non è detta, però, l’ultima parola e il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna tiene sicuramente d’occhio ogni possibile occasione per rinforzare, eventualmente, un reparto che non ha bisogno, in ogni caso, di stravolgimenti totali. L’ultimo rumors a tal riguardo arriva dal quotidiano Tuttosport, svelando un’idea a sorpresa legata a uno dei potenziali esuberi in casa Juventus.

Ultime notizie Napoli, Tuttosport: “Sondaggio flebile degli azzurri per Arthur”

Arthur Melo è uno dei tanti calciatori che sono in uscita per la Juventus. Ci sono poche possibilità, per ora, di una sua permanenza, anche se l’ex Barcellona avrà modo di giocarsi le sue carte nel pre campionato.

Stando a quanto si legge dal quotidiano Tuttosport, però, la cessione sembra essere lo scenario più probabile. Secondo quanto svelato dalla medesima fonte, anche il Napoli potrebbe essere una possibilità, seppur remota, per il centrocampista. Di seguito, quanto evidenziato dal giornale:

“(…) Alla Juve si fregano le mani per le richieste che sarebbero giunte da Everton e Newcastle in Premier League, ma pure dall’Italia con un flebile Napoli e una più calda Roma. Siamo ai sondaggi, anche perché le cifre non sono semplici da gestire per mandare a dama l’operazione.

Insomma, Arthur Melo – nonostante l’indiscrezione appena citata – non rappresenta ovviamente una delle priorità per il mercato azzurro, che ha nella difesa e nel post Osimhen le principali urgenze su cui lavorare.