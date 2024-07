Lukaku-Napoli, il gesto del belga lascia di stucco: non se lo aspettava nessuno

Il centravanti belga Romelu Lukaku è il primo obiettivo di Antonio Conte per sostituire l’oramai partente Victor Osimhen.

In casa Napoli la priorità è il mercato e Giovanni Manna – mediante l’ausilio del presidente Aurelio De Laurentiis – sta facendo di tutto per regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva fin da subito, magari anche per le zone altissime della classifica. Gli azzurri il prossimo anno non giocheranno le Coppe e questa potrebbe rivelarsi una chiave importante nella lotta per vincere il titolo.

La priorità resta però blindare i calciatori, il club su suggerimento di Conte ha ormai chiuso a qualsiasi rumors riguardo Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia ed, a proposito di quest’ultimo, proseguono le trattative per il rinnovo. Uno dei temi caldi relativi al club azzurro resta però quello dell’attaccante: sappiamo tutti che, a meno di colpi di scena, Victor Osimhen non sarà un attaccante del Napoli il prossimo anno.

Le sirene arabe sono in costante aumento e al momento solo l’Al Ittihad sembra essere in grado di pagare la clausola rescissoria da 130 milioni del calciatore. Victor vorrebbe la Premier League, ma non è semplice e potrebbe rassegnarsi alla destinazione araba, sicuramente visto l’aspetto economico, quella preferita anche dal club azzurro. La situazione è in divenire, ma il Napoli pensa già al suo sostituto.

Lukaku-Napoli, il belga pronto ‘alla guerra’

Come riporta Kiss Kiss Napoli Romelu Lukaku è l’obiettivo numero uno del Napoli per sostituire il bomber nigeriano. Conte ha già allenato l’attaccante ai tempi dell’Inter e vorrebbe riallenarlo, la trattativa con il Chelsea non è semplice anche perchè il giocatore costa ben 44 milioni di euro, c’è un patto per liberarsi a queste cifre ma il Napoli non ha alcuna intenzione di investire queste cifre per un bomber ultratrentenne.

Il Napoli vorrebbe investire circa 25 milioni, ma le parti al momento restano piuttosto distanti e i Blues vorrebbero fare cassa con un calciatore che non ha mai reso ed anzi – a dire il vero – ha solo creato problemi al club londinese. Il Napoli attende e come riporta Kiss Kiss il belga vuole solo Napoli ed è pronto a fare la ‘guerra’ al suo attuale club per farsi liberare e cedere definitivamente.

Il mercato è appena cominciato ma Conte vorrebbe Lukaku il prima possibile, o comunque quello che sarà il centravanti titolare nella prossima stagione. Romelu – da sempre – ci mette tempo a carburare e necessita di un ritiro duro per trovare subito la migliore condizione, il Napoli attende ma il giocatore è l’uomo scelto per chiudere l’affare.