Inter-Buongiorno, la decisione di Marotta dopo il ko di Buchanan: c’è un problema

Quale sarà il futuro di Alessandro Buongiorno? L’Inter ci ha provato in queste ore ma c’è un problema importante per il club nerazzurro.

Nelle ultime ore c’è stato un inserimento dell‘Inter su Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è finito nel mirino della squadra nerazzurra che cerca un difensore per andare a rimpinguare il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi. Nelle ultime settimane è stato il Napoli ha lavorare fortemente su di lui, arrivando anche ad un accordo di massima con il Torino.

Il club granata ha accettato la proposta del Napoli sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus: una volta convinto Urbano Cairo, il club azzurro ha cominciato a lavorare sul calciatore per convincerlo ad accettare la destinazione partenopea. Le parti sono in contatto da ore ed anche stanotte, come riportato da diversi media, c’è stato un incontro tra Davide Manna e Beppe Riso, agente del difensore.

A sbloccare l’affare sarebbe stato – scrive questa mattina ‘La Repubblica’ – la decisione di Aurelio De Laurentiis di inserire una clausola rescissoria sul contratto, come richiesto proprio dall’agente. Resta, però, da capire se in queste ore arriveranno conferme in tal senso. Nel frattempo, il contatto con l’Inter c’è stato e la palla è passata allo stesso Buongiorno che dovrà decidere concretamente cosa fare.

Buongiorno, il ko di Buchanan e l’ostacolo per i nerazzurri

La decisione di andare su Buongiorno è arrivata – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – dopo il ko di Tajon Buchanan. Il club ha cosi pensato di andare su un difensore di sicuro affidamento e su quale poter costruire una fase difensiva affidabile. Resta, però, un problema difficile da superare per lo stesso club nerazzurro.

L’Inter, infatti, ha bisogno di mettere in piedi delle cessioni per fare cassa e poter poi reinvestire i soldi su un colpo in entrata. In questo senso, la posizione dell’Inter stessa appare molto debole e nell’immediato difficilmente sbloccabile.

Ecco perché Buongiorno ha davanti due strade: decidere di aspettare l’Inter ed i suoi movimenti in uscita, oppure proseguire i dialoghi col Napoli e andare ad accettare la proposta del club azzurro. Al momento Aurelio De Laurentiis sembra aver posto una pietra importante con la decisione di inserire una clausola rescissoria sul contratto di Buongiorno, cosi come richiesto proprio da Beppe Riso. Le prossime ore saranno cruciali per capire in che modo si sbloccherà la situazione.