Buongiorno Napoli, il ds del Torino a sorpresa: le parole spiazzano tutti

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato di Alessandro Buongiorno (ormai vicino al Napoli) a margine di un evento benefico a Forte dei Marmi.

Alessandro Buongiorno è ormai davvero a pochi passi dal vestire la maglia del Napoli. In queste ultime ore l’ottimismo ormai regna sovrano, con il calciatore che avrebbe ribadito il suo sì alla squadra partenopea. Il pressing di Antonio Conte, salvo clamorosi risvolti, sembra aver fatto breccia, con il difensore del Torino che molto presto potrebbe iniziare l’iter per arrivare poi alle firme e alle ufficialità di rito.

Nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio, però è avanzata anche l’Inter, a caccia a sua volta di un centrale dopo l’infortunio serio a Buchanan. In serata, Piero Ausilio ha smentito l’assalto delle ultime ore, ma il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha confermato l’interesse della società nerazzurra, così come da parte di altre società. Lo stesso dirigente del club granata non si è però sbilanciato sul Napoli, nonostante sia sempre più diffuso l’ottimismo in merito all’operazione che è alle battute finali, con le parti che stanno limando i dettagli legati agli aspetti contrattuali.

Ultime notizie calcio Napoli, Vagnati parla di Buongiorno: l’intervista

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, non si è sbottonato più di tanto sul futuro di Alessandro Buongiorno che, a quanto pare, è davvero a pochi passi dal Napoli.

Di seguito, le parole rilasciate dal dirigente nel corso di un evento di carattere benefico tenutosi a Forte dei Marmi:

“Per Buongiorno sono momenti delicati, è un calciatore che è cresciuto con noi, una persona eccezionale e un grande giocatore. Stiamo valutando con lui cos’è giusto fare per il suo futuro. L’Inter su di lui? Bisogna chiederlo ad Ausilio… Per lui ci hanno chiamato tante squadre, anche Piero era interessato come altri club e lo sono tuttora: nel calcio può succedere di tutto. Adesso iamo in fase di valutazione: questa è una cosa molto importante per noi perché è un pezzo della storia del Torino. Perché ha scelto il Napoli? Faccio fatica adesso a rispondere: che abbia scelto o no, finché non si fanno le cose non si può sapere. Eventualmente lo chiederete a lui il motivo”.

Nelle prossime ore, com’è ormai ben noto, si saprà di più in merito alla definizione dell’affare tra il Napoli e Alessandro Buongiorno. Intanto, Vagnati non si sbilancia, alimentando così il dibattito malgrado si è davvero a pochi centimetri dal traguardo finale.