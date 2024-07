Gli chiedono di Buongiorno-Inter, Ausilio esce allo scoperto: avete sentito?

Il dirigente dell’Inter Piero Ausilio, messo alle strette su Alessandro Buongiorno e Romelu Lukaku, ha parlato in serata sui due calciatori in orbita Napoli.

Il Napoli è sempre più vicino ad Alessandro Buongiorno: dopo i rumors delle scorse ore, gli azzurri stanno per concretizzare un colpo voluto fortemente dal tecnico Antonio Conte, che vuole poggiare sul centrale del Torino la sua nuova difesa. Effettivamente, Buongiorno sembra essere il nome perfetto per il 3 – 4 – 3 che ha in mente il tecnico leccese per la sua avventura all’ombra del Vesuvio. L’ex Commissario Tecnico, inoltre, vorrebbe con sé anche per Romelu Lukaku, anche se per quanto concerne la questione prima punta sembra al momento più bloccata (nessuno ancora si è fatto avanti per pagare la clausola rescissoria per Victor Osimhen, ndr).

In attesa di capirne di più sul centravanti, gli azzurri premono forte sulla difesa. Come detto, Buongiorno è il nome prescelto per Conte, nonostante l’inserimento in extremis dell’Inter, che è a caccia di un difensore in seguito alla possibile cessione di Stefan de Vrij. In serata, però, ha parlato il dirigente della società nerazzurra, Piero Ausilio: messo alle strette sul difensore del Torino, lo stesso ha fatto capire che non c’è niente di avanzato tra l’Inter e il difensore del Toro. Strada, difatti, spianata per il Napoli, che continua a lavorare per regalarlo ad Antonio Conte quanto prima.

Buongiorno – Inter, le parole di Ausilio sugli ultimi rumors

Il dirigente dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato alla stampa a margine di un evento di beneficenza e ha rotto il silenzio in merito alle ultime voci su Alessandro Buongiorno, difensore a un passo dal Napoli per cui i nerazzurri avrebbero tentato un inserimento last minute, stando almeno alle parole dell’agente del giocatore.

“Ne ha parlato una sola persona e non era nessuno dell’Inter”, ha chiuso la questione Buongiorno il dirigente, che però ha annunciato comunque di voler acquistare un braccetto mancino. Nel corso del suo intervento alla stampa, Ausilio è stato stuzzicato in merito a un possibile passaggio di Romelu Lukaku (ex Inter, ndr) al Milan, altro club che lo corteggia insieme al Napoli di Antonio Conte. Di seguito, la risposta di Ausilio sull’attaccante belga e i rumors a tinte rossonere: