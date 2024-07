Parere favorevole di Ancelotti: Napoli, Rafa Marin è la scelta giusta

Il Napoli può dirsi soddisfatto del parere di Carlo e Davide Ancelotti nei confronti di Rafa Marin, che sarà il primo acquisto

Rafa Marin è vicinissimo a diventare il primo acquisto del Napoli, con il direttore sportivo Manna che ha spinto tantissimo per prelevarlo dal Real Madrid. La clausola di recompra può raggiungere anche i 50 milioni nel caso il club partenopeo versasse nelle casse dei Blancos altri 10 milioni la prossima stagione. Una formula molto particolare, l’unica per prendere un difensore che ha il futuro dalla sua parte e, tra l’altro, ha ampi margini di crescita.

Certo, non si può affidare il reparto difensivo soltanto a Rafa Marin ed è per questo che il Napoli sta insistendo per acquistare anche Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino sembra vicino all’accordo con il club partenopeo, così come Urbano Cairo. L’inserimento della Juventus non ha smosso di molto le acque, considerando che Buongiorno non vuole tradire i suoi tifosi e il suo cuore granata.

Ecco perché il Napoli ha tutte le carte in regola per chiudere la trattativa, ma va trovata la quadra su tutti gli aspetti, sia con il Toro, sia con il giocatore. E nel frattempo, c’è stato anche un contatto tra Carlo Ancelotti e Antonio Conte.

Il contatto tra Antonio Conte e Carlo Ancelotti per Rafa Marin

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un contatto telefonico tra Antonio Conte e Carlo Ancelotti. Il motivo è presto detto: l’allenatore del Napoli ha voluto un parere sulle qualità di Rafa Marin, anche dal punto di vista caratteriale. Un modo per essere indirizzato su un giocatore nuovo che si affaccerà per la prima volta a un campionato del tutto nuovo e avrà bisogno di tempo per adattarsi.

Ancelotti avrebbe rassicurato Conte, dicendogli che Rafa Marin è destinato a diventare uno dei difensori più forti che ci sono in giro. Ad avere un rapporto speciale è il figlio di Carlo, Davide. C’è quindi grande stima da parte della famiglia Ancelotti per il difensore spagnolo, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Alaves, collezionando 35 presenze tra Liga e Copa del Rey per un totale di 2.546′.

Anche nel Napoli si augura di giocare con continuità, molto dipenderà dal modulo utilizzato da Conte. Ma sicuramente avrà tempo e spazio per emergere in azzurro e per far vedere le sue qualità anche a Conte. Manna crede molto in lui. E’ molto probabile che sia proprio Rafa Marin il primo acquisto in questa nuova era del club partenopeo.