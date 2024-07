Calciomercato Napoli, è fatta per il primo colpo: l’annuncio di Sky

Chiuso il primo colpo di mercato per il nuovo Napoli targato Antonio Conte. L’annuncio di Sky è arrivato proprio in questi minuti.

Il Napoli si prepara a chiudere il primo colpo di mercato di questa sessione estiva di calciomercato. L’arrivo di Antonio Conte, la sua presentazione e di fatto l’inizio dei lavori in vista dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, ha ovviamente accelerato anche quelle che sono le questioni di mercato. Davide Manna sta lavorando a stretto braccio con l’allenatore e lo stesso Aurelio De Laurentiis.

In giornata presidente e direttore sportivo, insieme ad Andrea Chiavelli, sono stati beccati a Milano a ridosso dell’incontro con l’agente di Alessandro Buongiorno, uno degli obiettivi del club partenopeo. Tra le parti non si è trovata ancora l’intesa e proprio in queste ore è emerso anche l’interesse dell’Inter che avrebbe chiesto informazioni sul ragazzo.

Anche l’agente di Buongiorno ha confermato che c’è stato un contatto col club nerazzurro, ma il giocatore dovrà prendere la sua decisione nel corso delle prossime ore. Il Napoli ma nel frattempo lavora anche su altri tavoli. La difesa va sicuramente sistemata e per questo Manna sta lavorando incessantemente. In questi minuti, attraverso gli studi di Sky Sport, è arrivata una notizia importante riguardo quello che a conti fatti dovrebbe essere il primo colpo del club partenopeo.

Calciomercato Napoli, è fatta per Spinazzola: il club chiude l’affare

Leonardo Spinazzola sarà nuovo calciatore del Napoli: l’annuncio è arrivato in serata e sono arrivati anche i dettagli di quello che sarà l’accordo. L’ex esterno della Roma, svincolatosi dopo l’ultima stagione con i giallorossi, firmerà con il Napoli un contratto biennale. Le parti hanno raggiunto finalmente l’intesa ed Antonio Conte potrà finalmente accogliere il primo acquisto della sua avventura napoletana.

Spinazzola è già stato vicino all’allenatore pugliese quando era all’Inter e si sarebbe dovuto concretizzare lo scambio con Matteo Politano, saltano all’ultimo momento. Stavolta non ci sono dubbi, Conte potrà avere l’ex Roma che sarà dunque l’esterno a tutto campo ideale per mettere in atto quelle che è l’idea di gioco del tecnico ex Chelsea e Juventus.

Da capire, adesso, in che tempi l’acquisto verrà reso ufficiale dal club napoletano e quando verrà annunciato. Il Napoli di Antonio Conte comincia cosi a prendere forma e la prima pedina messa sullo scacchiere porta il nome di Leonardo Spinazzola.