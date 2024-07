Poker di acquisti per il Napoli, l’annuncio fa esaltare i tifosi: “Il vento sta cambiando”

L’annuncio riguarda il calciomercato del Napoli ed è una ‘manna’ di nome e di fatto: il vento per i partenopei sta cambiando

Quel che sta vivendo il Napoli è una serie di cambiamenti che dopo un anno disastroso erano necessari. Il ritiro di Dimaro servirà per far assaggiare ad Antonio Conte la rosa e le cose non possono che migliorare da lì in avanti. Il decimo posto della scorsa stagione, però, servirà ai partenopei per ricordarsi degli errori che non dovranno più essere commessi.

Errori frutto di un’estate sbagliata sotto qualsiasi punto di vista ed è chiaro che De Laurentiis se ne sia reso conto. E infatti in sede di mercato stanno già cambiando tantissime cose.

Il reparto maggiormente da rinforzare è quello della difesa, con il Napoli che ha messo nel mirino Rafa Marin, Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso. Tre acquisti che alzerebbero di parecchio il livello qualitativo della rosa, ma inevitabilmente servirà tempo per definire le trattative.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di ‘Radio Goal’ ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il vento sta cambiando, prima il Napoli non andava sui giocatori a parametro zero e adesso sì. Manna sta lavorando per evitare di allungare i tempi e portare subito quattro acquisti a Dimaro“.

Napoli, quattro acquisti per Conte già a Dimaro

Prosegue De Maggio parlando dei tre giocatori citati in precedenza a cui si dovrebbe aggiungere Leonardo Spinazzola: “Rafa Marin è già chiuso, tutto fatto con il Real Madrid. Con Spinazzola l’accordo è vicinissimo per un contratto biennale, c’è già stato l’incontro con l’agente Lippi. Manna non si ferma, la trattativa con Buongiorno è a buon punto, mentre si limano le commissioni per Hermoso“.

Una splendida notizia per il Napoli e per i suoi tifosi che vogliono una squadra competitiva per la prossima stagione. L’obiettivo è chiaramente lottare per il vertice, il quarto Scudetto per adesso rappresenta un sogno per la tifoseria. Conte sa bene che vincere in azzurro avrebbe un sapore speciale, da Dimaro lavorerà per realizzarlo.

E farlo con giocatori del calibro di Rafa Marin, Buongiorno e Hermoso sarebbe molto più semplice. Spinazzola, invece, nella rosa rappresenterebbe un valido sostituto di Mario Rui, destinato a essere ceduto in questa sessione di mercato. Per lui si parla di un ritorno in patria, in Portogallo, ma non è ancora arrivata un’offerta ufficiale al Napoli.