Napoli, raggiunto l’accordo col Torino per Buongiorno: cosa manca per chiudere

Ormai sono settimane che il Napoli continua a lavorare con insistenza per Alessandro Buongiorno. Accordo raggiunto con Torino, ma manca ancora qualche dettaglio.

Entra sempre più nel vivo il calciomercato del Napoli. Gli azzurri sono vicinissimi alla definizione dei primi colpi in entrata, tra cui anche il difensore italiano Alessandro Buongiorno.

Nelle ultime ore il DS Manna ha accelerato la trattativa, raggiungendo l’accordo con il club granata. Ecco cosa manca per concludere l’affare definitivamente.

Napoli, Buongiorno sempre più vicino: cosa manca per chiudere la trattativa

Sono ore caldissime in casa Napoli per quanto riguarda il fronte Buongiorno. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha lavorato con grande insistenza nel corso di queste settimane per scardinare la strenua difesa del Torino. Il lavoro ha dato i suoi frutti proprio nella giornata odierna. Come riporta Gianluca Di Marzio, il Napoli ha raggiunto l’accordo con il Torino per acquistare Buongiorno per 35 milioni di euro più 5 di bonus. L’affare è dunque ben avviato, ma manca ancora qualche dettaglio. Difatti il Napoli ora dovrà proseguire i contatti con il giocatore per trovare l’accordo sull’ingaggio e sulla durata del contratto.

Già nel corso delle ultime ore ci sono stati dei contatti positivi con l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, con la quale si sta trattando per trovare l’accordo in tempi brevi. Manca dunque veramente poco ormai al passaggio di Alessandro Buongiorno, con le ultime formalità che saranno definite in questi giorni. Il DS Manna dopo Rafa Marin è pronto a regalare ad Antonio Conte anche Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino era l’obiettivo principale del Napoli per rinforzare il proprio reparto difensivo, ed ormai l’affare è in chiusura.

Dunque prosegue a gonfie vele la ricostruzione del Napoli sotto la guida di Manna. Il DS azzurro ha quasi rinforzato del tutto il reparto difensivo, con gli altri colpi che saranno messi a segno nelle prossime settimane. Difatti sono calde anche le trattative con i due paremetri zero, Mario Hermoso e Leonardo Spinazzola. Dopo di che il reparto difensivo sarà praticamente completato, e si passerà alle altre operazioni di mercato in entrata e in uscita. L’attenzione però è rivolta ancora su Buongiorno, per cui si attende la la chiusura definitiva nel corso dei prossimi giorni. Successivamente il Napoli lavorerà alla preparazione del lungo contratto, che sarà firmato dal difensore italiano. Il Napoli dopo Rafa Marin, si appresta a chiudere il super colpo Buongiorno per la propria difesa, con Conte pronto a lavorare con i suoi nuovi giocatori.