Napoli o Milan, la scelta di Lukaku lascia sbigottiti: “Lo ha già promesso”

Emergono nuovi rumors sul futuro di Romelu Lukaku, cercato dal Napoli e dal Milan, ma si è fatta avanti anche l’Arabia Saudita

L’Europeo di Romelu Lukaku ha lasciato molto a desiderare, per usare un eufemismo. Il ‘suo’ Belgio è uscito fuori agli ottavi di finale contro la Francia e in più di un’occasione il centravanti, nell’ultima stagione alla Roma, ha dimostrato di non essere in gran forma.

Tanti i gol sbagliati davanti al portiere, che inevitabilmente hanno condizionato il percorso dei Red Devils soprattutto nella fase a gironi. La voglia di riprendersi è tanta e sicuramente Lukaku non potrà farlo al Chelsea.

Dunque, non resta che attendere per capire quale sarà la destinazione di Lukaku sul quale ci sono Napoli e Milan. Ma bisogna monitorare con attenzione anche l’interesse di alcuni club dell’Arabia Saudita, desiderosi di portare nella Saudi Pro League un giocatore che alimenterebbe l’appeal del campionato.

Bisognerà capire se il Chelsea abbasserà la richiesta di circa 38-40 milioni di euro e anche se il giocatore accetterà un ingaggio più basso: la Roma ebbe la possibilità di chiudere a 7,5 netti l’anno, una cifra ritenuta però troppo alta per Napoli e Milan. Inutile sottolineare che dall’Arabia Saudita questo tipo di problemi non esistono.

La scelta di Lukaku per il futuro: la notizia di De Maggio in diretta

A parlare del futuro di Romelu Lukaku è stato Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ai microfoni di ‘Radio Goal’: “Lukaku e Conte si sono già promessi amore. Il Milan è una tentazione, lo vogliono anche in Arabia Saudita, ma il centravanti belga vuole solo il Napoli“. Un annuncio che inevitabilmente fa esultare i tifosi partenopei, che vedono in Lukaku il sostituto ideale di Victor Osimhen, destinato ad andar via durante questa sessione di mercato.

Allo stesso tempo, però, il Napoli non può muoversi concretamente per Lukaku non prima di aver ceduto proprio Osimhen. La clausola da 130 milioni di euro spaventa le big d’Europa, il Chelsea ha tentato qualche approccio ma difficilmente si spingerà così in avanti a livello economico. E si era anche parlato di un inserimento dello stesso Lukaku nella trattativa per abbassare il prezzo.

Il Milan resta comunque un’opzione importante sullo sfondo. L’acquisto di Joshua Zirkzee per ora è in stand by, la dirigenza non gradisce spendere 15 milioni di commissioni per Kia e Lukaku rappresenta una valida alternativa. La scelta del belga verso il Napoli e Conte, però, non può che lasciare sbigottiti i rossoneri.