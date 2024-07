Mercato Napoli, Manna guarda al futuro: occhi su tre stelline dal Belgio

Napoli letteralmente scatenato in sede di calciomercato: Giovanni Manna, però, non sembra guardare solo al presente. Occhi su tre giovani promesse del calcio belga.

Antonio Conte si prepara alla prima fase pre campionato con il suo Napoli, che si terrà come di consueto a Dimaro, in Val di Sole. Proprio per regalare una rosa quanto più completa possibile, procede spedito il lavoro del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, in queste ore a Milano per portarsi avanti su diversi fronti, in primis su quello riguardante Alessandro Buongiorno. Va avanti, quasi in contemporanea, la trattativa sia con l’entourage del calciatore che con il Torino, con le prossime ore che sono potenzialmente cruciali per l’eventuale fumata bianca, definita vicina come non mai.

Non solo al presente, ma Manna dà uno sguardo vigile anche al futuro, visto che l’individuazione di calciatori di talento resta uno dei suoi marchi di fabbrica, così come la sua esperienza alla Juventus Next Gen insegna. Per questo motivo, non è affatto da escludere che il club del presidente Aurelio De Laurentiis possa puntare calciatori anche in prospettiva. A tal riguardo, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela tre possibili occasioni di mercato monitorate dall’ex dirigente bianconero e che sono da seguire nel corso delle prossime settimane, che saranno movimentante sul fronte calciomercato in casa Napoli.

Tre idee dal Belgio: svelati i nuovi obiettivi del Napoli sul mercato

Sono tre i calciatori che interessano al direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna. Si tratta di: Jurgen Ekkelenkamp, Mario Stroyekens e George Ilenikhena.

Di seguito, quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola:

“(…) Procedendo per ruolo, a centrocampo intriga Jurgen Ekkelenkamp, classe 2000 di proprietà dell’Anversa. A catturare l’attenzione del direttore sportivo è la propensione al gol: ne ha segnati 11 negli ultimi due anni. Poi c’è è Mario Stroeykens dell’Anderlecht, un jolly per il reparto offensivo: è un trequartista che ama partire largo, ma all’occorrenza è stato schierato anche da punta. Sempre in Jupiler Pro League gioca George Ilenikhena, centravanti rivelazione che compirà 18 anni il prossimo mese. Ha all’attivo 14 gol in tutte le competizioni quest’anno con l’Anversa”.

Tra i calciatori più promettenti del campionato belga, i tre calciatori possono essere delle occasioni che il Napoli può sfruttare per rinforzare quello che è il potenziale nel medio – lungo termine dell’organico a disposizione di Antonio Conte, che comunque si aspetta segnali importanti dal calciomercato.