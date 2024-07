Buongiorno Napoli, si cerca la stretta finale: incontro a Milano con l’agente – VIDEO

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al Napoli. Ad annunciarlo è il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul suo profilo X / Twitter fa il punto della situazione.

Il Napoli riparte dalla difesa. Stando a quelli che sono gli ultimi rumors di mercato, gli azzurri sono molto attivi per sistemare il proprio pacchetto difensivo. Nelle ultime ore arrivano conferme su Leonardo Spinazzola, prossimo ormai a vestire la maglia del Napoli. Inoltre, si attende anche l’arrivo di Rafa Marin, centrale in arrivo dal Real Madrid. Ma il nome principale indicato da Antonio Conte per il suo 3-4-3 è Alessandro Buongiorno: in queste ore, vanno avanti i colloqui tra le parti con l’obiettivo di arrivare quanto prima all’accordo definitivo sia con il calciatore che con il Torino. Il presidente Urbano Cairo continua a battere cassa, ma la situazione potrebbe costringere difatti il patron a venire incontro ad Aurelio De Laurentiis.

A proposito della trattativa, arriva l’aggiornamento su X / Twitter di Fabrizio Romano: quest’ultimo, ha spiegato come il Napoli e Alessandro Buongiorno siano sempre più vicini, con la trattativa che andrà verosimilmente avanti con una dose aggiuntiva di ottimismo, con la speranza di chiudere quanto prima un colpo che sarebbe sicuramente importante.

“Alessandro Buongiorno si avvicina al Napoli dopo l’incontro positivo avuto quest’oggi. Napoli e Torino sono sul punto di trovare l’accordo definitivo sul compenso, è imminente. Ancora trattative da seguire per la clausola rescissoria nel contratto del giocatore, in quanto il Napoli non vuole inserirla”.

🚨🔵 Alessandro Buongiorno gets closer to join Napoli as positive meeting took place today.

Napoli and Torino are on the verge of reaching final agreement on fee, it’s imminent.

Negotiations to follow on release clause into player’s contract as Napoli do NOT want to include it. pic.twitter.com/AwqwpLRVG2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024