La richiesta è da capogiro, De Laurentiis gelato: sfuma il super colpo per il Napoli?

Novità di mercato in casa Napoli, il colpo si allontana: le condizioni economiche per l’arrivo sono al limite delle possibilità azzurre

A due giornate dalla fine del campionato, il Napoli continua a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. La corsa Scudetto si gioca sul filo del rasoio, con gli azzurri che si contendono il titolo con l’Inter in un duello emozionante fino all’ultimo respiro.

La prossima trasferta, in casa del Parma, rappresenta un bivio fondamentale per tenere vivo il sogno tricolore. Ma mentre sul campo si lotta per il presente, nei corridoi del club si progetta il futuro. In particolare, tiene banco il doppio fronte: Kevin De Bruyne e Jonathan David. Due nomi pesanti, che scaldano i cuori dei tifosi ma pongono ostacoli non da poco.

L’incontro per David e l’ostacolo ingaggio: il punto della situazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, nella giornata di ieri si è tenuto un incontro importante tra Giovanni Manna, uomo mercato del Napoli, e l’entourage di Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille.

Il club partenopeo segue il giocatore da tempo, addirittura dai tempi in cui era Cristiano Giuntoli a dirigere le operazioni di mercato. David rappresenta un profilo molto apprezzato per le sue qualità tecniche e il fiuto del gol, ma la strada per portarlo all’ombra del Vesuvio è tutt’altro che in discesa.

Come scrive Il Mattino, la richiesta dell’entourage è tutt’altro che leggera: quasi 5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiunge un corposo pacchetto di bonus alla firma. Una cifra che ha lasciato decisamente perplesso Aurelio De Laurentiis, da sempre poco incline ad accettare certi paletti economici, soprattutto per giocatori non ancora affermati ai massimi livelli.

Nonostante ciò, dalle parti coinvolte filtra un certo ottimismo. Il Napoli ha avviato i contatti seriamente e non sembra voler mollare facilmente la presa. Tuttavia, la trattativa appare più complicata rispetto a quella per Kevin De Bruyne, altro grande sogno del club per il centrocampo.

David, il Napoli attende ma il tempo stringe

La sensazione, secondo Il Mattino, è che adesso il Napoli sia in una fase d’attesa: le offerte sono state fatte, i segnali sono stati lanciati, ora tocca ai procuratori valutare le alternative.

David resta un obiettivo concreto, ma non scontato. La richiesta economica è di quelle che possono far saltare il banco, soprattutto in un momento in cui il club deve mantenere un equilibrio tra ambizione e sostenibilità.

E così, mentre la squadra combatte sul campo per lo Scudetto, la dirigenza si muove dietro le quinte per evitare che il futuro venga messo in difficoltà da cifre fuori portata. Perché a Napoli, anche i sogni più belli devono fare i conti con la realtà.