Asse Napoli-Juve, dopo Chiesa un altro bianconero nel mirino: notizia bomba da Torino

Tra il Napoli e la Juve potrebbe esserci un vero e proprio asse di mercato: in queste settimane sono stati molto chiacchierati Di Lorenzo e Chiesa, ma ora spunta un altro nome.

Settimane molto movimentate sia per il Napoli che per la Juventus: entrambe le compagini hanno deciso di cambiare tecnico (gli azzurri hanno puntato su Antonio Conte, mentre i bianconeri su Thiago Motta). Le due squadre sono protagoniste sul mercato e molti rumors riguardano anche molteplici affari che potrebbe consumarsi sull’asse Napoli – Torino. La suggestione più grande in casa azzurra è quella che porta a Federico Chiesa, calciatore che sembrerebbe in uscita (visto anche il contratto in scadenza nel 2025, ndr). Antonio Conte è un suo grande estimatore, anche se al momento la squadra in vantaggio per accaparrarselo eventualmente è la Roma.

Altro nome molto dibattuto a tal riguardo è Giovanni Di Lorenzo, anche se il capitano del Napoli – stando alle ultime notizie – starebbe ricucendo il suo strappo con il club azzurro. Cristiano Giuntoli, non è un mistero, lo accoglierebbe ben volentieri, ma è chiaro che il pressing di Conte per la permanenza del suo capitano sta man mano cambiando gli scenari.

Da Torino, in queste ultime ore, spunta un’altra incredibile voce di mercato, che vede come oggetto Adrien Rabiot, calciatore attualmente libero a parametro zero e che ancora non ha fatto recapitare la sua risposta alla Vecchia Signora per quanto concerne la proposta contrattuale.

Mercato Napoli, suggestione Rabiot da Torino? Sentite qui

Adrien Rabiot può divenire un obiettivo concreto per il Napoli? Da Torino, il giornalista Luca Momblano svela del contatto tra le parti, attraverso cui gli azzurri avrebbero evidentemente cercato di capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo quanto svelato dal giornalista, il contatto risalirebbe allo scorso 29 giugno. Sul calciatore, così come ricordato da Momblano stesso, ci sarebbe l’interesse sia del Milan che dell’Inter. Il tutto, mentre si cerca di capire se possono esserci sviluppi sul fronte Juventus per quanto concerne il nuovo contratto.

La società bianconera, tenendo fede alla ricostruzione degli ultimi giorni, avrebbe fatto recapitare la sua offerta al centrocampista ex Paris Saint Germain, ma al momento non sarebbe arrivata ancora la risposta del diretto interessato. Situazione, considerando lo status da free agent, che ingolosisce la concorrenza, con alcuni club di Serie A che sono pronti a fiondarsi sul francese per assicurarsi un colpo che, a costo zero, sarebbe comunque di livello.