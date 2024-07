Rinnovo Kvaratskhelia, si va al muro contro muro: c’è un problema

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia va delineandosi giorno dopo giorno e sarà fondamentale il prossimo incontro per definire una volta per tutte ciò che sarà.

L’attaccate georgiano è stato uno dei migliori anche a EURO2024 e il suo apporto alla nazional è stato fondamentale per scrivere una storia indimenticabile e indelebile per tutto il Paese. Con poche mosse è diventato definitivamente l’idolo e il simbolo della Georgia e ora vuole ancora di più anche dal punto di vista personale e del club. Nelle due stagioni al Napoli ha fatto registrare numeri importantissimi, con gol, assist e giocate sensazionali che non sono passate inosservate.

Il PSG vuole Kvaratskhelia e sta spingendo fortemente sull’acceleratore per convincerlo a firmare. Il suo agente ha deciso di accettare l’offerta parigina e ora bisognerà capire in che direzione andare.

Calciomercato Napoli, quale futuro per Kvaratskhelia? Le ultime

Il profilo di Khvicha Kvaratskhelia è uno di quelli più appetiti sul mercato, considerate le sue enormi qualità e lo spessore tecnico-tattico che riveste. In pochissimo tempo si è preso la scena italiana ed europea e ora sembra pronto al salto di qualità definitivo. Al Napoli guadagna “pochissimo” rispetto agli standard della rosa e a quelli che, in generale, riguardano i calciatori del suo talento.

Gli azzurri non intendono perderlo per questa stagione e vogliono convincerlo a firmare un rinnovo a cifre importanti. Con il ritocco del contratto fino al 2029 con ingaggio a 5,5 milioni a stagione più bonus diventerebbe il calciatore più pagato della rosa – se si considera l’addio di Osimhen – e questo è un fattore determinante per rendergli nota l’importanza che il Napoli ha del suo talento.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Kvaratskhelia resta tentato dalle lusinghe del PSG, che ha presentato a Mamuka Jugeli un contratto di cinque anni, fino al 2029, da 9 milioni netti all’anno più 2 di bonus, per un totale 11 milioni. Sostanzialmente il doppio di quanto propone il club di De Laurentiis che, però, non intende ascoltare neppure offerte da 100-110 milioni per vendere la sua stella ed è pronto ad andare al muro contro muro pur di trattenerlo.

Antonio Conte è stato molto chiaro durante la conferenza stampa di presentazione: “Kvaratskhelia resta!”. E lo stesso ha fatto anche la società, ribadendo sui social network la volontà di trattenere il calciatore ad ogni costo, con o senza rinnovo del contratto. Ora Kvara è in vacanza dopo le fatiche di una stagione terminata solo pochi giorni fa con la Georgia, dopodiché parlerà direttamente con Conte e si deciderà ufficialmente il da farsi.