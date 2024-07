Lukaku al Napoli o al Milan? Trevisani lo distrugge: critiche feroci

Romelu Lukaku è uno degli attaccanti che il Napoli sta seguendo per il post Osimhen: su di lui c’è anche il Milan ma ora nascono forti dubbi.

Il centravanti del Belgio è stato impalpabile all’Europeo con i Red Devils, non è mai riuscito a essere determinante come ci si poteva aspettare da lui e alla fine la nazionale di Domenico Tedesco ha pagato dazio ed è stata eliminata dalla Francia. Le prestazioni di Lukaku sono state tutte insufficienti, non hanno mai dimostrato che il suo valore sia quello di un tempo e anche per il futuro, ora, nascono forti dubbi.

Napoli e Milan lo seguono da settimane per capire se sarà possibile affidargli il ruolo di centravanti titolare nel progetto di Antonio Conte o di Paulo Fonseca, e intanto piovono forti critiche.

Trevisani distrugge Lukaku: le parole

Subito dopo l’eliminazione del Belgio da EURO2024, sono iniziati i “processi” ai calciatori più rappresentativi della nazionale fiamminga che ha dovuto fare i conti con un po’ di sfortuna e anche con un gruppo ormai svuotato dal fuoco della vittoria che c’era fino a qualche anno fa.

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha criticato pesantemente le prestazioni di Romelu Lukaku, sconsigliando apertamente a Napoli e Milan il suo acquisto come prossimo centravanti titolare.

“Cosa vuoi che faccia Lukaku al Napoli o al Milan? 15 gol? Sì, li fa, lil fa dovunque – ha ribadito con forza Riccardo Trevisani – ma non pensare che i gol arrivino in partite importanti e nei big match“.

Parlando dei problemi di Lukaku, il telecronista Mediaset è stato molto duro, sottolineando che “è forte fisicamente, gli spazi si creano, gioca in squadre che occasioni giele fanno avere ma se vuoi uno che ti domini i big match fisicamente e mentalmente hai sbagliato destinatario“.

“All’Europeo è stato un ectoplasma“: si è chiusa così l’analisi di Trevisani su Lukaku. Critiche fortissime, dunque, per l’attaccante del Belgio che nell’ultima stagione alla Roma ha deluso le aspettative e che ora aspetta ancora un’altra proposta dalla Serie A per tornare a brillare.

Napoli e Milan seguono Lukaku e aspettano che il Chelsea possa abbassare notevolmente le pretese per la sua cessione. I due club italiani non intendono pagare la clausola rescissoria da 40 milioni presente nel suo contratto né garantire al belga un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione. In questo momento l’affare Lukaku è bloccato per tutte le squadre e non si sbloccherà fin quando non ci saranno condizioni favorevoli al suo acquisto.