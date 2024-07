Calciomercato Napoli, la trattativa con Hermoso è in salita: un club estero complica i piani azzurri

Il Napoli continua a lavorare in vista della prossima stagione. La dirigenza spinge per Mario Hermoso, ormai svincolato.

In casa Napoli sono partiti i “lavori” dopo l’annata deludente. L’obiettivo della dirigenza è quello di permettere alla squadra di tornare a lottare ad alti livelli. La missione appare però tutt’altro che facile, ancor più a causa delle difficoltà che si potrebbero incontrare sul mercato e non solo. Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio la difesa, la quale vanta calciatori “impreparati” che con ogni probabilità non rientreranno nei piani di Antonio Conte.

Proprio sul fronte mercato starebbe lavorando anche l’allenatore italiano. Infatti, da diversi giorni, avrebbe individuato Mario Hermoso come l’uomo giusto da cui ripartire. Si tratta dell’ormai ex Atletico Madrid, con il quale è stato protagonista negli ultimi anni. Il calciatore spagnolo vanta tanta esperienza in campo internazionale e non solo, motivo per il quale sarebbe un profilo ideale per il nuovo ciclo partenopeo. La missione legata all’acquisto, però, sarebbe tutt’altro che semplice a causa del possibile inserimento di altri club.

Mercato Napoli, si complica la pista Hermoso: le ultime

Mario Hermoso è un obiettivo del Napoli di Antonio Conte. L’allenatore azzurro stravede per le qualità del difensore spagnolo e sarebbe pronto ad affidargli le chiavi della retroguardia. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la missione sarebbe tutt’altro che facile, ancor più a causa dell’inserimento di diverse squadre. Come spiegato dal quotidiano, il calciatore piace anche al Besiktas che vorrebbe tornare a competere ad alti livelli nel massimo campionato turco.

A complicare ulteriormente le cose, ci ha pensato un noto club arabo. Infatti, l’Al-Ittihad di Kantè e Benzema avrebbe offerto ad Hermoso un ricco triennale da ben 12 milioni di euro a stagione. Il calciatore non ha accettato tale proposta, ma con ogni probabilità tutto ciò farà aumentare le sue pretese. Infatti, va ricordato che nonostante lo spagnolo sia affascinato dal progetto azzurro, non ha ancora raggiunto un accordo per la firma sul contratto che potrebbe legarlo al Napoli.

Tutto ciò, naturalmente, gioca a favore delle concorrenti. Infatti, quest’ultime potrebbero decidere di affondare il colpo mentre la società azzurra è costretta a fare i conti con le dovute valutazioni economiche e non solo. Le prossime settimane saranno certamente cruciali per capire l’andamento della trattativa e provare a capire le intenzioni di Aurelio De Laurentiis e non solo.