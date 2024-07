Rinnovo Kvaratskhelia, giorni decisivi dopo l’Europeo: le ultime – SKY

Khvicha Kvaratskhelia è il rebus più urgente da risolvere per il Napoli: firma il rinnovo di contratto o rischia la cessione?

L’attaccante georgiano è stato fondamentale nei due anni di Napoli e ora si è messo in mostra alla grande anche all’Europeo con la Georgia, terminato nella giornata di ieri dopo il ko contro la Spagna. Le gare contro Portogallo e contro gli iberici hanno mostrato ancora una volta il grandissimo valore della stella del Napoli che ora interessa alle grandi d’Europa che stanno provando a “contaminare” la sua voglia d’azzurro.

Il futuro di Kvaratskhelia va deciso e risolto in fretta. Il Napoli ha sottolineato e ribadito, prima con Conte e poi con un tweet ufficiale, che il calciatore non è in vendita e non verranno ascoltate proposte dagli altri club.

Futuro Kvaratskhelia: rinnovo ancora lontano, i dettagli

Dopo EURO2024 ogni giorno sarà decisivo per un nuovo capitolo su Kvaratskhelia. Antonio Conte lo aspetta in ritiro, tra Dimaro e Castel di Sangro, per presentare anche al georgiano le idee sulla nuova stagione e per blindarlo anche nella mente, oltre che con i contratti. Il calciatore dovrà essere convinto di restare e non aspettare solo la fine della stagione per poi cambiare maglia e rendere meno del previsto.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli sta spingendo ancora di più con il suo entourage per arrivare all’accordo totale e definitivo per il rinnovo, nonostante la super offerta del PSG. Considerata l’eliminazione della Georgia da EURO2024 dopo le vacanze di Kvaratskhelia potrebbe esserci l’incontro decisivo tra la dirigenza del Napoli e Mamuka Jugeli per arrivare all’intesa.

Le cifre sono presto dette. Il Napoli offre un rinnovo a 5,5 milioni di euro a stagione a Kvaratskhelia, probabilmente potrebbero essere aggiunti alcuni bonus legati a obiettivi personali e di squadra, per aumentare ancora di più le cifre e una clausola rescissoria intorno ai 100 milioni di euro.

Dall’altra parte, però, c’è il PSG che offre 11 milioni di euro a stagione fino al 2029 a Kvara, vale a dire 55 milioni di euro netti di guadagno. Cifre da capogiro che hanno già fatto vacillare il calciatore e il suo entourage, che hanno accettato la bozza di contratto. Il Napoli, però, è irremovibile, come lo è Antonio Conte: forti del contratto fino al 2027, Kvaratskhelia dovrà restare in azzurro e se non rinnoverà resterà alle cifre attuali. Un braccio di ferro che andrà risolto entro la fine di luglio per evitare di incorrere in ulteriori problemi e disagi nella costruzione della rosa.