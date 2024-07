News Napoli, dalla Spagna annunciano il futuro di Hermoso: offerta shock

Mario Hermoso è uno dei desideri di mercato di Antonio Conte per il Napoli: Giovanni Manna ci sta lavorando ma c’è un grosso problema.

Il difensore spagnolo ha appena lasciato l’Atletico Madrid ed è uno degli svincolati di lusso che il calciomercato estivo offre ai top club mondiali. Com’è noto, il Napoli lo segue da settimane, ha intrecciato rapporti molti stretti con il suo procuatore, e sta avendo colloqui diretti e costanti con l’entourage per convincere il calciatore ad accettare la destinazione partenopea.

Chiaro è che allo stesso tempo c’è forte interesse per Hermoso anche da parte di altri club di fama internazionale che sono pronti a soffiare Hermoso al Napoli con ricche offerte e con progetti e “promesse” diverse da quelle partenopee.

Napoli su Hermoso, forte spinta dall’Arabia Saudita: le ultime dalla Spagna

Il Napoli punta Hermoso ma l’accordo con il difensore spagnolo è ancora distante. Gli azzurri nei giorni scorsi sono arrivati a offrire cifre importanti che sfiorano i 5 milioni annui – bonus compresi – per l’ex Atletico Madrid, che sta ancora ragionando su quale sia la scelta migliore per il suo futuro.

Nelle ultime ore è stata resa nota anche un’offerta importante da parte del Besiktas che il calciatore, però, sembra intenzionato a declinare. Diverso, invece, il discorso legato all’Arabia Saudita. Da tempo la Saudi Pro League sta corteggiando Hermoso con cifre blasonate e che fanno girare la testa a tutti.

Secondo quanto riferisce El Chiringuito TV, infatti, l’Al-Ittihad ha offerto un contratto triennale da 12 milioni di euro a stagione a Mario Hermoso. Cifre irraggiungibili per il Napoli e per qualsiasi altro club europeo intenzionato a tesserare il calciatore spagnolo.

Tutto, ora, passa nelle mani di Hermoso e del suo entourage. Il calciatore dovrà decidere se seguire il vento d’Arabia e accettare l’offerta monstre ma decidere di rendere la sua carriera meno importante dal punto di vista dei palcoscenici a soli 29 anni, o restare in Europa e continuare a vivere le emozioni del grande calcio europeo come fatto per 5 anni all’Atletico Madrid.

La risposta di Hermoso all’Al-Ittihad è attesa entro il fine settimana, termine fondamentale anche per il Napoli e le sorti del mercato azzurro. Giovanni Manna continuerà a spingere per il suo approdo alla corte di Antonio Conte ma ha già pronte le alternative qualora il difensore ex Atletico Madrid dovesse decidere di raggiungere Benzema, Kanté e Fabinho nella Saudi Pro League.