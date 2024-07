“Manca solo la firma”: Napoli beffato da un club di Premier

Prosegue il lavoro del DS Manna in chiave mercato per il Napoli, con le trattative che entrano sempre più nel vivo. Intanto vicino a sfumare un obiettivo del Napoli, con un club di Premier che ha anticipato gli azzurri.

Il mercato del Napoli si appresta ad entrare nel vivo questa settimana, con l’arrivo di Rafa Marin per le visite mediche. Inoltre potrebbero chiudersi anche altri colpi per quanto riguarda la difesa, con Manna che sta lavorando con insistenza.

Intanto è quasi sfumato un obiettivo del Napoli, con un club di Premier League che ha anticipato la concorrenza.

Beffa per il Napoli, un club di Premier League scippa l’obiettivo di mercato

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il proprio organico, soprattutto dopo l’ultima annata piuttosto nefasta. Il Direttore Sportivo Manna è attivo su più fronti, ma l’attenzione è rivolta attualmente al reparto difensivo. Dopo di che si passerà a rinforzare gli altri reparti, tra cui l’attacco. In queste ore sfumerà un altro obiettivo degli azzurri. Come riporta Fabrizio Romano, Jorgen Strand Larsen presto diventerà un nuovo giocatore del Wolverhampton. L’attaccante norvegese sta completando in queste ore le visite mediche con il club inglese, per poi siglare la firma sul contratto che lo legherà ai Wolves.

Il norvegese in forza al Celta Vigo era finito nel mirino degli azzurri, che lo stavano monitorando attentamente per rinforzare il proprio attacco. Lo stallo per quanto riguarda le cessioni ha però bloccato il Napoli, che non ha potuto portare avanti l’affare con il club spagnolo. Ha approfittato immediatamente della situazione il Wolverhampton, che ha bruciato la folta concorrenza e presto ufficializzerà l’ingaggio di Strand Larsen. Per il Napoli dunque sfuma un altro potenziale profilo interessante per l’attacco. Purtroppo gli azzurri stanno subendo lo stallo inerente alla cessione di Osimhen, per cui non sono ancora arrivate offerte ufficiali.

Fin quando non sarà piazzato ufficialmente l’attaccante nigeriano, difficilmente gli azzurri potranno chiudere un nuovo attaccante. Dopo Mikautadze, è pronto a saltare definitivamente anche Strand Larsen per il Napoli. La situazione di Osimhen sta mettendo in seria difficoltà gli azzurri, che man mano stanno vedendo sfumare alcuni dei potenziali obiettivi per l’attacco. Ovviamente la priorità del Napoli resta Romelu Lukaku, che ha deciso di aspettare il Napoli, purché i tempi non si allunghino sensibilmente. Tutto però dipenderà da Osimhen e dai club interessanti. Qualora si facessero avanti con una proposta interessante, il Napoli non esiterebbe a lasciar partire il bomber nigeriano per sbloccare definitivamente il mercato in entrata.