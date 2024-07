“Il Napoli ha preso un fenomeno”: il dirigente fa impazzire i tifosi, di chi si tratta

Il Napoli si avvia a una grande rivoluzione in vista della prossima stagione, ormai alle porte, con Antonio Conte in panchina. Le parole del dirigente fanno scatenare i tifosi.

Quanto prima, il Napoli vuole ripartire alla grande con l’obiettivo di tornare in alto. Questa è la mission sotto cui si inaugura la nuova avventura in carriera di Antonio Conte, che già si è catapultato con tutto se stesso nella nuova avventura in azzurro. All’orizzonte, una rivoluzione che dovrà essere d’obbligo, che ha interessato anche la conduzione sportiva da un punto di vista strettamente dirigenziale. Quest’ultima è stata affidata a Giovanni Manna, dirigente ex Juventus e Lugano che ora ha opportunità di imporsi come direttore sportivo in casa azzurra.

A parlare di lui è stata una vecchia conoscenza dello stesso Manna ai tempi del Lugano, ossia Marco Padalino. L’attuale dirigente del Lugano ha parlato del nuovo direttore sportivo del club di Aurelio De Laurentiis nel corso del suo intervento rilasciato a Radio Sportiva, elogiando le doti dell’ex bianconero, in particolare in sede di mercato. Aspetto che il nuovo Napoli di Antonio Conte ritiene sicuramente di primaria importanza per costruire un nuovo progetto da zero.

Notizie calcio Napoli, Padalino elogia Manna: avete sentito?

In particolare, Marco Padalino, che ben conosce il nuovo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, si è soffermato sulle qualità di quest’ultimo, abile secondo lui soprattutto nelle trattative.

Di seguito, quanto sostenuto da Padalino nel corso del suo intervento a Radio Sportiva:

“Io giocavo al Lugano quando lui era team manager qui, poi ha scalato le gerarchie e ha dimostrato qualità importanti nella lettura dei giocatori. E nelle trattative è un fenomeno. Vede i giocatori, riconosce i giovani, si è dimostrato da subito e sapeva dall’inizio quel che voleva fare. Per me è anche un amico e sono contento per lui”.

Parole che sottolineano le grandi capacità dell’uomo mercato scelto in prima persona da Aurelio De Laurentiis, che sembra affidare, oltre che allo stesso Manna, ad Antonio Conte le sorti del Napoli da un punto di vista strettamente sportivo. Due figure, quelle di direttore sportivo e tecnico, su cui si poggiano anche le speranze da parte dei tifosi azzurri, desiderosi di riscatto in seguito a una stagione tutt’altro che da ricordare, che ha visto la compagine partenopea chiudere al decimo posto in classifica da campione d’Italia in carica.