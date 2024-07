Di Lorenzo, rivelazione a sorpresa del quotidiano: adesso può cambiare tutto per il Napoli

Dopo un Europeo da dimenticare, Giovanni Di Lorenzo torna a casa per ricaricare le batterie, in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro con il Napoli.

Una stagione evidentemente non indimenticabile per Giovanni Di Lorenzo che, dopo una stagione non all’altezza con il Napoli, non è riuscito a imporsi nemmeno con la maglia della Nazionale. Anzi, il campionato Europeo per il numero 22 azzurro è stato un incubo, con prestazioni ben al di sotto della sufficienza, condizionato anche da un contesto di squadra non ottimale, che ha portato all’eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera.

Da ora in poi, il capitano del Napoli avrà qualche settimana per rilassarsi e, perché no, pensare anche a quello che sarà il suo futuro. Da tempo è ormai nota, attraverso le numerosi esternazioni del suo agente Mario Giuffredi, la volontà di cambiare aria, anche se Antonio Conte sembra aver eretto un muro difficile da scalfire. Il leccese sembra ritenere intoccabile il suo capitano, motivo per cui bisognerà monitorare quella che sarà la contro-reazione del diretto interessato. Anche se, nelle ultime ore, il clima sembra essersi disteso nuovamente.

Notizie calcio Napoli, clima più disteso con Di Lorenzo: la rivelazione

Giovanni Di Lorenzo e un futuro ancora tutto da scrivere. Ma non per Antonio Conte, che anche pubblicamente ha reso noto quello che è il suo punto di vista. Il capitano non si muove, nonostante la volontà manifestata, di recente, di lasciare il club partenopeo.

A fare il punto della situazione è il quotidiano Il Corriere dello Sport, secondo cui gli ultimi giorni sono stati di maggiore serenità. Inoltre, proprio nelle scorse ore, è spuntato un possibile indizio social proprio da parte del capitano, che ora avrà del tempo per riflettere, in attesa di definire una volta e per tutte quelle che saranno le proprie sorti. “Il modo migliore per iniziare la settimana. E magari ricominciare”, ha scritto il giornale oggi in edicola.

Basterà per blindare Giovanni Di Lorenzo in azzurro? Ciò che sembra fuori discussione è che, a margine di Euro 2024, potrebbero esserci dei nuovi contatti tra le parti, per cercare una soluzione che possa assecondare le necessità di tutti. Magari, in primis quelle di Antonio Conte, pronto a puntare anche sull’ex Empoli per porre le fondamenta del nuovo Napoli. Un potenziale scenario, difatti, sorprendente, se si pensa alla presa di posizione netta da parte del suo procuratore Mario Giuffredi di appena un mese fa circa.