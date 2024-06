Di Lorenzo, indizio social sul futuro? Il commento non passa inosservato – FOTO

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo è ancora in bilico, anche se sono arrivati segnali distensivi nei giorni scorsi. Intanto arriva il commento sui social che non possa inosservato.

Immediatamente dopo il termine della Serie A, in casa Napoli è scoppiato il caso Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli è finito al centro delle critiche feroci da parte dei tifosi a causa delle prestazioni non all’altezza durante l’arco della stagione.

Nelle scorse settimane è stata chiesta la cessione dal suo agente, ma ora sembra che ci siano dei segnali distensivi. Intanto Di Lorenzo ha commentato un post su Instagram, che potrebbe essere un indizio per il futuro.

Futuro Di Lorenzo, il commento sa di indizio sul futuro

La giornata odierna ha sancito la fine del rapporto tra il Napoli e Piotr Zielinski dopo 8 stagioni. Il centrocampista polacco ha pubblicato un post su Instagram per salutare e ringraziare il club ed i tifosi, ma c’è un particolare che non è passato inosservato. Al post di Zielinski c’è stato il commento del capitano Giovanni Di Lorenzo: “Fenomeno. Ci mancherai.. ti voglio bene!”. Il commento di Di Lorenzo non è passato inosservato proprio per quel “ci mancherai”, che potrebbe essere un chiaro indizio sul proprio futuro.

Dopo alcune settimane roventi, in cui la cessione sembrava inevitabile, sono iniziati ad arrivare dei segnali distensivi dal fronte Di Lorenzo. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha annunciato a più riprese la volontà del giocatore di lasciare il Napoli. Dopo gli ultimi incontri con De Laurentiis, qualcosa sembra essere cambiato, con la permanenza al Napoli che ad oggi sembra più possibile. Pochi istanti fa però è arrivato quello che potrebbe essere un indizio sul futuro proprio dallo stesso Di Lorenzo. Difatti il “ci mancherai” rivolto a Zielinski, potrebbe magari significare proprio che la permanenza al Napoli è molto vicina, con l’ipotesi cessione che dunque si allontana.

Ovviamente per sancire il tutto ci sarà probabilmente un nuovo incontro tra le parti, con Giovanni Di Lorenzo che sarà presente vista l’esperienza conclusa ad Euro2024. Per il capitano del Napoli potrebbero esserci prima dei giorni di vacanza dopo la lunga stagione piuttosto estenuante e complicata. Al suo rientro, potrebbe andare in scena l’incontro con De Laurentiis, Manna e Conte, con lo scenario della permanenza – vista anche la presa di posizione del tecnico Lecce – che non è così utopistico.