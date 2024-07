Colpo di scena Hermoso, blitz improvviso di un altro club: Napoli verso la beffa?

Tiene banco il futuro di Mario Hermoso, difensore che nelle scorse ore ha salutato ufficialmente l’Atletico Madrid da svincolato: prende corpo uno scenario totalmente a sorpresa.

Quest’oggi ha il suo via ufficiale la sessione estiva di calciomercato: dalla mezzanotte del 1° luglio è infatti possibile depositare i contratti, anche se in realtà il mercato è vivo già da settimane. Molti gli affari che sono stati concretizzati già nel mese di giugno e presto potrebbe essere anche la volta del Napoli, chiamato a una profonda rivoluzione per regalare una rosa ben assortita al neo tecnico Antonio Conte, che ha in mente un 3-4-3.

Per questo motivo, diversi innesti sono previsti in difesa: si parte da Rafa Marin, centrale del Real Madrid (ultima stagione in prestito all’Alaves, ndr) che è pronto a vestirsi d’azzurro, con le visite e le firme di rito che sono previste prima della partenza per il ritiro di Dimaro, in Val di Sole. L’altro obiettivo è Alessandro Buongiorno, mentre sullo sfondo resta l’occasione Mario Hermoso, che nelle scorse ore ha salutato l’Atletico Madrid visto che il contratto con scadenza il 30 giugno 2024 con i Colchoneros non è stato rinnovato. Dalla Turchia, però, avanza uno scenario a sorpresa che potrebbe spiazzare tutte le precedenti, Napoli compreso.

Ultime mercato Napoli, il Besiktas irrompe su Hermoso: ultim’ora dalla Turchia

Mario Hermoso vestirà la maglia del Napoli, divenendo così uno dei rinforzi per la nuova difesa a tre targata Antonio Conte? La tentazione c’è, ma è chiaro che un calciatore di tale livello disponibile a zero fa tenere tutti con l’attenzione alle stelle.

Tra le società interessate all’ormai ex centrale dell’Atletico Madrid, ci sarebbe in maniera decisa anche il Besiktas, a caccia di un colpo di spesso per la propria retroguardia. A fare il punto della situazione è l’edizione online di haberturk.com (portale turco, ndr,), che a tal riguardo scrive:

“Continuano i negoziati con il calciatore 29enne che ha lasciato ufficialmente l’Atletico Madrid. Hermoso è accostato anche al Napoli, il pretendente più serio al di fuori del Beşiktaş: la decisione finale dovrebbe essere presa questa settimana. Il Beşiktaş, che ha offerto un contratto di tre anni a Hermoso, prevede di mettere le mani su uno tra Hermoso e Hummels”.

Uno scenario totalmente sorprendente per Hermoso, che eventualmente potrebbe cambiare le strategie in casa Napoli, dove la difesa sembra essere il reparto maggiormente sotto la lente d’ingrandimento in questa finestra estiva di mercato.