Calciomercato Napoli, dove va Hermoso? “Intesa sulle commissioni”, c’è un ostacolo

Il Napoli sta proseguendo nella trattativa per Mario Hermoso, nome richiesto da Antonio Conte per avere a disposizione subito un leader in difesa.

Il difensore spagnolo ha lasciato l’Atletico Madrid e da oggi è libero da ogni vincolo contrattuale: può firmare a parametro zero con qualsiasi club con cui troverà l’accordo. Da tempo il Napoli è sulle sue tracce, come vi abbiamo raccontato in esclusiva su SpazioNapoli.it, con Giovanni Manna che ha avuto più colloqui con il suo agente per provare ad anticipare tutta la folta concorrenza e portarlo a Napoli già dal ritiro di Dimaro del prossimo 11 luglio.

Il futuro di Mario Hermoso sta diventando un rebus e pian piano si sta infittendo con nuovi inserimenti, come accaduto nelle ultime ore, con il Besiktas pronto a ricoprirlo d’oro.

Calciomercato Napoli, intesa con l’agente di Hermoso: cosa manca

Il colpo Hermoso a parametro zero sarebbe oro colato per il Napoli che vuole ripartire con una rifondazione totale in difesa per permettere ad Antonio Conte di prendere subito le redini e costruire una squadra a sua immagine e somiglianza.

Essendo un calciatore libero da vincoli contrattuali, Hermoso può firmare in qualsiasi momento ma le difficoltà maggiori sono legate alle commissioni dell’agente e sul ricco ingaggio che ha percepito all’Atletico Madrid fino alla passata stagione.

Ora c’è una svolta nell’affare Hermoso-Napoli, secondo quanto racconta Ciro Venerato ai microfoni della Rai. L’esperto di mercato ha sottolineato che la dirigenza ha raggiunto un accordo con l’agente del calciatore spagnolo sulle commissioni. “L’entourage del giocatore ci ha detto che l’intesa sulle commissioni è stata trovata”, ha rivelato Venerato in diretta tv, annunciando il superamento di un ostacolo molto importante.

Ma l’accordo non è stato ancora raggiunto del tutto e non sembrano essere imminenti le firme. Questo perché ora c’è l’ostacolo maggiore da superare: l’ingaggio del calciatore. Per firmare il nuovo accordo chiede cifre molto alte, almeno 5 milioni di euro più bonus, che il Napoli difficilmente può raggiungere, avendo stabilito il tetto massimo proprio su quelle cifre, ma che De Laurentiis vorrebbe sborsare solo per Kvaratskhelia.

I prossimi giorni saranno decisivi per l’accordo con Mario Hermoso, che ha ancora altre offerte sul tavolo e dovrà decidere se accettare la proposta azzurra o se sposare un’altra avventura per continuare la sua carriera. Ci sono anche club dell’Arabia Saudita che lo stanno tentando con un ricchissimo ingaggio ma il calciatore non pare troppo convinto di lasciare l’Europa a 29 anni.