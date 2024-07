Buongiorno, giorni decisivi per l’affare con il Napoli: c’è un pericolo

Alessandro Buongiorno è l’obiettivo numero uno per la difesa che Antonio Conte ha in mente per il suo Napoli. Da Torino fanno il punto della situazione a tal riguardo.

Non è affatto un mistero che Alessandro Buongiorno sia il principale indiziato per rinforzare il Napoli: a caccia di una stabilità difensiva che nella scorsa stagione è mancata, il neo tecnico partenopeo Antonio Conte ha individuato nel capitano del Torino il profilo su cui poggiare le basi del reparto che, per forza di cose, subirà una vera e propria rivoluzione. Va avanti ormai da tempo la trattativa tra le due società, messa in stand by dal Campionato Europeo ma che ora, in seguito all’uscita di scena dell’Italia di Luciano Spalletti, è pronta a riprendere e prendere il suo bivio decisivo.

A fare il punto della situazione è il quotidiano torinese Tuttosport, sottolineando come i prossimi possano essere giorni decisivi per l’affare tra il Napoli e il Torino. Il club di Aurelio De Laurentiis vuole stringere il prima possibile, forte anche del gradimento del calciatore stesso, arrivato in persona proprio ad Antonio Conte. D’altro canto, la controparte gioca al rialzo, sperando frattanto che possa inserirsi qualche altro club, in particolare dalla Premier League. Un rischio che il Napoli vuole azzerare, per evitare che il tutto possa andare in maniera imprevista in alto mare.

Ultime mercato Napoli, Manna spinge per Buongiorno: la situazione

Alessandro Buongiorno e il Napoli: l’affare sembra ora entrato nella fase decisiva, con il club azzurro che spinge per strappare il sì da parte del presidente del Torino Urbano Cairo.

Secondo quanto svelato da Tuttosport, il difensore è rientrato a Torino e sono attese novità, visto che il capitano del Toro parlerà sia con il neo tecnico Vanoli che con Cairo, evidentemente per chiudere il cerchio riguardo la cessione. “Lui ha dato la sua disponibilità, inorgoglito il giusto, colpito da tanta stima di Conte”, scrive la medesima fonte a tal riguardo, che svela anche un certo gradimento circa l’ingaggio offerto dal club partenopeo all’entourage (5 anni di contratto con ingaggio a salire sino a un tetto tra 3 e 3,5 milioni più premi, ndr)

Il rischio principale, però, è che possa farsi sotto un altro club dalla Premier League, che potrebbe eventualmente rilanciare e mettere così nei guai la società azzurra, che non intende lasciarsi sfuggire uno dei principali nomi indicati da Antonio Conte in sede di calciomercato.