“Lobotka come Bellingham”: la sentenza del CT spiazza tutti

In questi minuti si sta giocando l’ottavo di finale tra l’Inghilterra e la Slovacchia, ma prima del match ci sono state delle dichiarazioni su Lobotka che hanno spiazzato tutti.

L’Europeo dell’Italia di Luciano Spalletti è terminato ieri con la sconfitta netta rimediata contro la Svizzera. Al netto dell’eliminazione della nostra Nazionale, ovviamente, la massima competizione europea per le nazionali continua.

Dopo la vittoria della Germania di ieri sera per 2-0 contro la Danimarca, infatti, stanno giocando in questi minuti l’Inghilterra di Gareth Southgate e la Slovacchia di Francesco Calzona. Proprio quest’ultimo, però, ha rilasciato delle dichiarazioni prima del match che hanno spiazzato un po’ tutti.

Slovacchia, Francesco Calzona su Lobotka: “E’ un calciatore di livello mondiale come Jude Bellingham”

L’allenatore che ha guidato il Napoli negli ultimi mesi della stagione scorsa, infatti, si è soffermato così sulle qualità di Stanislav Lobotka: “E’ un calciatore di livello mondiale come Jude Bellingham. E’ un top player”.

Francesco Calzona ha poi continuato il suo intervento: “Stanislav è fondamentale per noi, è stato nominato il migliore in campo in due partite su tre. Ma non bisogna dimenticare che da solo non può far nulla, ho piena fiducia nella mia squadra”.